Камеры в метро начнут распознавать пассажиров, которым требуется врач

У видеокамер, которыми оснащен столичный метрополитен, в 2021 году появится новая функция. Они научатся распознавать пассажиров, которым требуется медицинская помощь.
Об этом рассказал заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на онлайн-конференции «Город для каждого. Благополучие, здоровье, устойчивость».
По словам Ликсутова, новую функцию камерам добавляют, чтобы оперативно оказывать помощь тем пассажирам, которым стало плохо под землёй. В первую очередь, подчеркнул заммэра, речь идёт о пожилых пассажирах.
Прекрасная новация, которая, хочется верить, действительно будет спасать жизни пассажирам, а не станет только отмыванием средств.
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