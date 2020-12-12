Камеры в метро начнут распознавать пассажиров, которым требуется врач

У видеокамер, которыми оснащен столичный метрополитен, в 2021 году появится новая функция. Они научатся распознавать пассажиров, которым требуется медицинская помощь.

Об этом рассказал заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на онлайн-конференции «Город для каждого. Благополучие, здоровье, устойчивость».

По словам Ликсутова, новую функцию камерам добавляют, чтобы оперативно оказывать помощь тем пассажирам, которым стало плохо под землёй. В первую очередь, подчеркнул заммэра, речь идёт о пожилых пассажирах.

Прекрасная новация, которая, хочется верить, действительно будет спасать жизни пассажирам, а не станет только отмыванием средств.

Еще новости для жителей столицы:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...