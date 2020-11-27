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Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не будут
По инф. Парламентской газеты   
27 Ноября 2020 г.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в отличие от Петербурга в столице закрывать метрополитен в новогоднюю ночь не планируется.

«Массовые мероприятия мы проводить в Москве не будем, в отличие от прошлых лет. «Путешествие в Рождество», фестивали — их не будет. В новогоднюю ночь мы метро также не закрываем», — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что в ряде регионов было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, однако в столице такое решение пока не принимали. Он выразили надежду, что москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь по городу.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что рестораны и ночные клубы города не будут работать в новогоднюю ночь из-за введенных из-за коронавируса ограничений.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся COVID-19. Всего в городе выявлено 577 177 случаев заражения, из них 6 075 за последние сутки. Выздоровели 428 418 человек, скончались 8 603.

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По инф. Парламентской газеты

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