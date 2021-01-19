В новый год – в новом формате: что изменится в наших поликлиниках

Новый год принёс российскому здравоохранению новые форматы работы. Так, получить справку или заключение пациенты смогут в электронной форме, россиянам с плохим зрением подберут очки в кабинете оптометрии, а будущим мамам придётся реже ходить по врачам…

За очками — в отдельный кабинет

С нового года расширен функционал офтальмологических отделений: в их составе теперь должны работать кабинеты оптометрии и сложной и специальной коррекции зрения.

В первом гражданам помогут подобрать очки или серийные контактные линзы при близорукости, дальнозоркости или астигматизме. При других, более серьёзных проблемах со зрением помощь окажут в кабинете сложной и специальной коррекции: подберут очки и другие средства коррекции, выпишут рецепт на лекарства, назначат линзы индивидуального изготовления и так далее.

В обоих кабинетах приём будут вести врачи-офтальмологи, а помогать им на полставки будут оптометристы.

Будущим мамам станут реже делать УЗИ

Вместо трёх скрининговых УЗИ беременным теперь положено только два — на 11-14 и 19-21-й неделях. Это установлено новым порядком оказания медпомощи по профилю акушерство и гинекология, который применяется с 1 января 2021 года.

Сокращено и минимальное число осмотров гинекологом — с семи до пяти раз. Посетить стоматолога будущие мамы должны один раз, тогда как ранее полагалось два приёма. Больше необязателен осмотр отоларинголога. Определён срок посещения терапевта — не позже 7-10 дней после первого обращения в женскую консультацию.

Акушерам-гинекологам придётся раньше принимать решения, сможет ли женщина выносить ребёнка — раньше такое заключение следовало сделать до 22-х недель беременности, теперь этот срок на две недели меньше.

В новом приказе Минздрава также определена возможность оказания помощи беременным, проживающим в сельской местности — их будут принимать акушеры, фельдшеры, в крайнем случае медсёстры на ФАПах или в здравпунктах. В случае осложнений медики должны проконсультироваться с коллегами с помощью телемедицинских технологий.

Полечиться в федеральном медцентре смогут не все

Минздрав обновил порядок направления пациентов, нуждающихся в специализированной помощи по ОМС, в федеральные медицинские центры.

Теперь врачи смогут перенаправить туда человека в следующих ситуациях:

болезнь протекает нетипично;

лечение не даёт эффекта;

в клинике нет возможности оказать нужное лечение (например, нет оборудования);

хирургическое вмешательство имеет высокие риски из-за осложнений или ещё одной болезни у пациента;

нужно дополнительное обследование перед операцией — для пациентов со сложными случаями, осложнениями или при наличии у пациента ещё одного заболевания.

Направление в федеральный медцентр выписывает лечащий врач, он же должен рассказать пациенту, какие учреждения можно выбрать.

Справки станут электронными

Минздрав разрешил врачам составлять медицинские справки и заключения в произвольной форме. Документ должен быть оформлен на бланке больницы, на нём необходима официальная печать, подпись и печать врача. В заключении свою подпись должен поставить также главврач.

По просьбе пациента или в случае, если он обратится через ЕСИА, справку могут выдать в электронном виде. Врач должен заверить файл усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные медзаключения формируются в специальных программах.

Кроме того, началось создание цифрового регистра медицинских свидетельств о смерти. Пока эту технологию обкатывают в Башкортостане, Дагестане и Московской области, сообщил 14 января замминистра здравоохранения Павел Пугачев. Благодаря электронной системе власти смогут точнее анализировать общую смертность по стране и отдельные случаи.

Впоследствии, объединив её с другими медицинскими базами данных, можно будет проследить весь путь лечения пациента и выяснить, скончался ли он из-за болезни, либо ошибки или халатности врачей.

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