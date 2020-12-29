Важные подвижки: Попасть в федеральную больницу можно будет без направления

В 2021 году получить специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках россияне смогут без направления врача. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Теперь пациент может обратиться в федеральную клинику не только по направлению из поликлиники, но и самостоятельно», — сказала она. По ее словам, это стало возможным, благодаря реформированию системы обязательного медицинского страхования. С 2021 года медицинская помощь на федеральном уровне будет оказываться централизованно. «Это сделано для повышения ее доступности, поскольку часто пациенты не могли получить направление в федеральные клиники от своего лечащего врача», — подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что за финансирование федеральных клиник теперь будет отвечать Федеральный фонд обязательного медицинского страхования напрямую, то есть без участия страховых организаций. Он же будет проверять их счета. При этом в первом квартале 2021 года предусмотрено авансирование медицинской помощи.

«Как раз мы оценим, сколько и какие заболевания в федеральных клиниках наиболее востребованы для того, чтобы потом скорректировать механизмы финасового обеспечения», — пояснила Голикова.

По ее словам, уже утвержден единый порядок установления тарифов на оплату медицинской помощи для федеральных клиник, его смогут применять также регионы. В дальнейшем финансирование специализированной помощи унифицируют по всей стране.

Всего на финансирование федеральных клиник в 2021 году программой госгарантий предусмотрено 120 млрд рублей.

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