В Нижнем Новгороде выставили на продажу «Жигули» Немцова

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Нижнем Новгороде выставили на продажу «Жигули» Немцова
По инф. polit.ru   
17 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в соцсети объявление о продаже «ВАЗ-2103», который, как она утверждает, когда-то принадлежал Борису Немцову. За 30-летнее авто продавец просит 3 миллиона рублей!

В Нижнем Новгороде выставили на продажу «Жигули» Бориса Немцова. За 30-летнее авто просят 3 млн рублей

«Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу», — написала Наталья Убайдова на своей странице в соцсети Facebook.

В фотокопии документов, которые опубликовала нижегородка, говорится, что Немцов Борис Ефимович был первым владельцем машины 1991 года выпуска. Продал машину в 1997 году. По словам нижегородки, нынешние владельцы авто купили, когда Немцов уезжал в Москву.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 по 1997 годы. В 1997 году перешел на работу в правительство РФ. В 2000-х занял активную оппозиционную позицию по отношению к власти. В 2013-2015 годах был депутатом Ярославской облдумы (2013-2015).

27 февраля 2015 года Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять выходцев из Чечни осуждены на сроки от 11 до 20 лет как исполнители преступления. Заказчик до сих пор не найден.

Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу! ВАЗ 2106

Опубликовано Натальей Убайдовой Понедельник, 15 марта 2021 г.

Читайте также:

Дело Немцова: журналисты узнали о звонках в день убийства политика
Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем
Модель Дурицкая была связана с убийцами Немцова?..

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 