В Нижнем Новгороде выставили на продажу «Жигули» Немцова

Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в соцсети объявление о продаже «ВАЗ-2103», который, как она утверждает, когда-то принадлежал Борису Немцову. За 30-летнее авто продавец просит 3 миллиона рублей!

«Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу», — написала Наталья Убайдова на своей странице в соцсети Facebook.

В фотокопии документов, которые опубликовала нижегородка, говорится, что Немцов Борис Ефимович был первым владельцем машины 1991 года выпуска. Продал машину в 1997 году. По словам нижегородки, нынешние владельцы авто купили, когда Немцов уезжал в Москву.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 по 1997 годы. В 1997 году перешел на работу в правительство РФ. В 2000-х занял активную оппозиционную позицию по отношению к власти. В 2013-2015 годах был депутатом Ярославской облдумы (2013-2015).

27 февраля 2015 года Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять выходцев из Чечни осуждены на сроки от 11 до 20 лет как исполнители преступления. Заказчик до сих пор не найден.

Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу! ВАЗ 2106 Опубликовано Натальей Убайдовой Понедельник, 15 марта 2021 г.

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