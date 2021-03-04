Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем

Уже почти полгода назад младшая дочь популярного российского политика Бориса Немцова вышла замуж. Супругом Дины стал Дмитрий Матевосов, с которым девушка встречалась с 15 лет.

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А так как молодожёны считают себя православными христианами, они приняли решение обвенчаться в церкви. В своём микроблоге Дина объяснила это решение тем, что в детстве её крестили, и вся семья часто посещала богослужения. Однако тогда всё это воспринималось просто как обряд, и в двенадцатилетнем возрасте Дина на полном серьёзе решает отказаться от веры. Она долгое время считала себя агностиком, хотя периодически проявляла интерес к разным религиям, например, к буддизму.

Однажды крёстная мама предложила Дине сходить на соборование в православном храме. Девушка почему-то сразу согласилась и взяла с собой Дмитрия, с которым как раз недавно познакомилась.

Так они впервые пришли в храм Священномученика Антипы. Их поразило увиденное, и они стали часто посещать службы, а потом Дина почувствовала, что действительно хочет стать православной. Со временем девушка укрепилась в своем решении, по-настоящему приняла веру – и в итоге они с Дмитрием обвенчались именно в этом храме.

По признанию молодых супругов, теперь они будут приходить сюда «всем семейством». Кстати, упоминание про «семейство» навело поклонников на мысль, что 19-летняя дочь Немцова уже ждёт ребёнка. Правда это или нет – мы узнаем совсем скоро.

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