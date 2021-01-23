В Москве цифровые паспорта начнут выдавать в конце 2021 года

В Москве в четвертом квартале этого года планируется запустить эксперимент по выдаче электронных паспортов в виде пластиковой карты, также появится и мобильное приложение в качестве дополнения к таким паспортам. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем — посредством работы в МФЦ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее, напомним, сообщалось, что электронные паспорта в Москве начнут внедрять до декабря 2021 года. Внешне они будут выглядеть как банковские пластиковые карты. Вместе с мобильным приложением электронный паспорт позволит получать различные госуслуги с помощью цифровой подписи, которая станет его частью. В случае утери электронный паспорт можно будет заблокировать, а степень его защиты будет выше, чем у бумажного аналога.

Наша страна активно переходит на электронный формат. Россияне уже активно пользуются электронными медицинскими картами, больничными листами, документами на транспорт, дневниками в школе и чеками в магазинах. Не за горами уже переход на электронные трудовые книжки, паспорта и даже свидетельства о смерти. Вот только будут ли знать наши внуки, что значит "без бумажки ты букашка"? Видимо, нет. И может оно и к лучшему.

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