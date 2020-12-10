ЖКХ: что нас ждет в 2021 году?

В связи с пандемией коронавируса с апреля 2020 года введён ряд послаблений для граждан при оплате услуг ЖКХ.

В частности, установлен запрет на начисление неустойки за долги по коммуналке и мораторий на поверку счётчиков. С января 2021 года эти льготы отменяются, а также меняются правила оформления субсидий по квартплате и порядок взыскания долгов управляющими компаниями. Кроме того, в 2021 году предстоит плановая индексация коммунальных тарифов в пределах уровня инфляции.

Должникам начислят пени и штрафы

Согласно постановлению Правительства от 2 апреля 2020 года, с 6 апреля до 31 декабря был введён запрет на начисление пеней и штрафов на долги по ЖКХ. С 2021 года снова будут начислять неустойку по долгам. При этом пени нельзя взимать задним числом, за период с апреля до декабря 2020 года. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля уходящего года. А если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут шанс вернуть долг, а пени начислят только с 31-го дня просрочки.

По данным Минстроя, за время кризиса число неплательщиков по ЖКХ прибавилось. «В России у 30 процентов граждан есть долги по коммунальным услугам», — сказала глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она считает, что мораторий нужно продлить, иначе должников станет ещё больше.

Когда подорожают коммунальные услуги

Ежегодно в России индексируется плата за ЖКУ, но повышение не может быть выше уровня годовой инфляции. В следующем году тарифы на «коммуналку» вырастут с 1 июля. Согласно распоряжению Правительства от 30.10.2020 № 2827-р, установлены максимальные индексы повышения тарифов по регионам. Например, в Санкт-Петербурге они могут вырасти максимум на 3,5%, в Ленинградской области — на 3,4%, в Московской области — на 3,6%, в Москве — на 4,6%.

При этом в Москве уже с 1 января 2021 года увеличат плату за содержание, ремонт и наём жилья, сообщает официальный сайт мэра столицы. Ставка платы за пользование жилым помещением вырастет на 3,5%, за содержание — на 4,6%, а минимальный размер взноса на капремонт — на 3,5%.

Нужно провести поверку счётчиков

В ближайшее время россиянам следует сделать поверку счётчиков. С 6 апреля до 31 декабря этого года установлен мораторий на поверку. Первые три месяца после отмены моратория — до апреля 2021 года — плату за услуги будут рассчитывать по средним показателям счётчика за последние полгода. Если вы так и не сделали поверку, то с апреля плату начислят по нормативу, с учётом повышающего коэффициента 1,5.

Согласно разъяснениям Минстроя, если срок поверки счётчика истёк до введения моратория, то временные меры не действуют и применяются общие правила. То есть первые три месяца граждане платят по средним показаниям, а далее — по нормативу с полуторным коэффициентом.

Оформить субсидии по квартплате будет проще

С 1 января граждане, имеющие право на льготы или компенсации по квартплате, не обязаны представлять органам соцзащиты документы об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Учреждения соцзащиты сами проверят наличие или отсутствие долгов по коммуналке через информационную систему ГИС ЖКХ. При наличии задолженности право на субсидию отменяется.

Льготы на коммуналку получают многодетные семьи, инвалиды, ветераны. Субсидия по оплате коммунальных услуг полагается семьям, более 22% доходов которых тратится на платежи по ЖКУ. «Мы настаивали на снижении этого порога хотя бы до 15% по России, — сказала Галина Хованская. — Президент Владимир Путин поддержал это предложение и дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос до ноября, но пока этого не сделано».

Хованская отметила, что в ряде регионов уже снизили этот показатель. Например, в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на «коммуналку» более 10% доходов.

Оформить выплаты можно через МФЦ, отдел соцзащиты населения или через портал госуслуг. Для этого нужно предоставить справки всех членов семьи старше 16 лет о доходах или об их отсутствии, квитанции об оплате ЖКУ, реквизиты банковского счёта, на который будет начисляться материальная помощь.

При взыскании долгов нужно будет указать персональные данные

С нового года изменятся правила взыскания долгов за коммунальные услуги управляющими компаниями. Согласно закону, вступающему в силу с 1 января 2021 года, управляющая компания, ресурсоснабжающая организация и региональный оператор капитального ремонта должны при подаче в суд иска на должника по коммунальным услугам указать один из идентификаторов гражданина — паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения. Предполагается, что эти данные они смогут запрашивать через суд у органов власти. Такой порядок позволит получить необходимые сведения и защитить персональную информацию о гражданах.

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По инф. Парламентской газеты

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