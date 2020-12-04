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В Крыму коммунальные услуги подорожают с июля 2021 года

По инф. Российской газеты   
04 Декабря 2020 г.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, которым утверждены предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги в предстоящем 2021 году.

В Крыму коммунальные услуги подорожают с июля 2021 года

Тарифы возрастут с 1 июля 2021 года на тепловую энергию — на 3,6 процента, на водоснабжение — на 3,6 процента, на водоотведение — на 3,6, на электроэнергию — в среднем 9 процентов, на газоснабжение — на 5,8 процента, на вывоз твердых коммунальных отходов — на 3,6 процента.

Напомним, в Республике Крым коммунальные тарифы повышались ранее с 1 июля 2019 года на 4,5 процента.

Очередное подорожание должно было произойти с 1 июля 2020-го, но власти отказались от этого решения, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за коронавируса. При этом глава РК Сергей Аксенов заверил, что в 2021 году «задвоения» роста тарифов на услуги ЖКХ не будет.

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