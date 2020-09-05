В Крыму возродят Межгорное водохранилище

Власти Крыма продолжают борьбу за воду. На этот раз они запланировали провести масштабную реконструкцию Межгорного водохранилища.
Это водохранилище до 2014 года было крупнейшим наливным бассейном, обеспечивая Симферопольский и близлежащие районы питьевой водой, и являлось резервным хранилищем питьевой воды. Его реконструкция позволит аккумулировать воду и оттуда перебрасывать ее в Симферополь.
Об этом сообщил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.
— Планируется строительство нескольких гидротехнических сооружений, реконструкция отдельных участков затоки и подпитка водохранилища водой из подземных источников, — уточнил Евгений Кабанов, сообщая об итогах визита в Крым заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.
Реализация этого проекта позволит аккумулировать воду в Межгорном водохранилище, и оттуда перебрасывать его в Симферополь.
Также решено построить стационарный водовод, связывающий Белогорское и Тайганское водохранилища с Симферопольским. Все последние годы вода Тайганского перебрасывалась на восток полуострова. Но сегодня близок к завершению один из крупнейших инфраструктурных проектов — строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и водовода от них на восток. В сумме они будут давать 195 тысяч кубов воды в сутки.
— Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность в воде Керчи, Феодосии и часть населенных пунктов Ленинского района, — заверил Евгений Кабанов. — С 2015 года эти водозаборы уже подают в Северо-Крымский канал не менее 100 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас в разгаре строительство второго этапа тракта, включающего сеть магистральных водоводов от насосной станции в селе Октябрьском до Керчи и Феодосии. По нему вода будет подаваться, минуя Северо-Крымский канал, который сегодня имеет очень большие потери. Подача через трубу позволит максимально сохранить и довести до конечного потребителя воду, которая добывается из подземных источников.
В свою очередь, вода из Тайганского и Белогорского водохранилищ будет перебрасываться в Симферополь и Симферопольский район.
— Совместно с регионом этот вариант обсчитаем и рассмотрим строительство стационарного водовода, который будет работать на постоянной основе, — отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
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