В Крыму посещение заповедников стало платным с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года посещение заповедников в Крыму станет платным. Нужно будет отдать 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополе.
Как сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин, установленный тариф согласован с министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Посещение экомаршрутов ООПТ будет возможно на основании разрешений, которые с 1 февраля надо будет оформлять на сайте ФГБУ. Перед походом в заповедник сперва надо будет оплатить визит, для чего на сайте учреждения будет доступна оплата онлайн банковской картой. После отправки заявки установленной формы и оплаты сервис отправит разрешение уже через несколько минут на указанный посетителем электронный ящик. А все жители республики смогут получить долгосрочный пропуск, который будет действовать в течение года.
— Список из 17 льготных категорий, имеющих право на бесплатное посещение заповедных территорий, в Республике Крым дополнен 18-й — это граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории РК и Севастополя, — пояснила представитель пресс-службы ФГБУ Юлия Романова. — Минприроды РФ согласовало такую возможность, которая в российской практике является достаточно уникальной. Крымчанам и севастопольцам через наш сайт нужно будет загрузить разворот паспорта с фотографией и страницу с постоянной регистрацией, а в ответ на электронную почту получить разрешение на посещение заповедника в течение года.
В то же время «Заповедный Крым напомнил, что территории государственных заповедников «Опукский», «Казантипский» закрыты для посещения до 1 марта 2021 года в связи с наступлением «режима тишины». Посещение «Лебяжьих островов» возможно исключительно в научных целях. А прогуляться по тропам Ялтинского горно-лесного можно только по установленным маршрутам.
А вот еще полезные заголовки для наших читателей, которые собираются на юг:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
-
Отдых в Судаке: советы бывалых туристов
Судак отлично подходит для идеального отдыха в Крыму. Этот курорт сравним с всемирно известной Ялтой, несмотря на явное различие указанных городов. Судак, как и Ялта, пользуется огромным успехом у отдыхающих. Живописные пейзажи, оздоровительный климат, воздух с ароматом горных трав, теплое море с замечательными пляжами способствуют эффективному улучшению здоровья. Кроме того, город имеет достойные восхищения историю и архитектуру. Здесь находятся прекрасные санатории, лагеря для детского отдыха с лечебной программой.
-
В Крыму посещение заповедников стало платным с 1 февраля
С 1 февраля 2021 года посещение заповедников в Крыму станет платным. Нужно будет отдать 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополе.
-
«Мы её ещё увидим и услышим»: внук Эдиты Пьехи прокомментировал её слова об уходе со сцены
Певец Стас Пьеха прокомментировал заявление своей 83-летней бабушки, актрисы и прославленной певицы Эдиты Пьехи, порассуждавшей об уходе со сцены.
-
Индексация пенсий для работающих пенсионеров: мозговой штурм продолжается
Правительство России подготовило предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в в пресс-службе кабмина.
-
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз
Кировский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала взыскать компенсацию морального вреда с больницы имени Гринберга за дефекты оказания медицинской помощи.
-
Путин задумался о создании внутреннего аналога ЕСПЧ
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.
-
Эксперты о преемниках Путина: в их числе может быть и Медведев
Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...
-
Патриарх Кирилл считает, что СМИ плохо влияют на подрастающее поколение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
-
ООН призвала к справедливому суду над историком Дмитриевым
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
-
Безответственная хозяйка: неужели Светлана Разина выбросила своих собак на улицу?
Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.
-
Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
-
Что добавляют в «Докторскую» колбасу ради удержания цены
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.
-
В Москве из-за нехватки денег закрылся Музей хоккея
В Москве из-за нехватки денег закрылся Музей хоккея, сообщила его администрация в Facebook. Музей не принимает посетителей с 1 февраля.
-
Гузель Яхина выпустит новый исторический роман о Поволжье
Гузель Яхина в марте опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ».
-
2 февраля в стране отмечают День победы в Сталинградской битве
2 февраля в стране отмечают день воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
-
В Петербурге по-новому рассчитают компенсации льготникам по ЖКХ
В Петербурге пересмотрят систему денежных компенсаций за услуги ЖКХ. С 1 июля 2021 года суммы будут рассчитываться исходя из фактически потребленных услуг, сообщает администрация Петербурга.
-
В вытрезвители будут помещать пьяных только в беспомощном состоянии
Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители – если человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность.
-
Преимущества посещения салонов красоты
Чтобы сохранить красоту и молодость как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за собой. Красивая и чистая кожа всегда привлекает внимание, это придает уверенности в себе и повышает самооценку. Однако не всегда получается обеспечить правильный уход в домашних условиях. Поэтому лучше записаться в салон красоты, где настоящие специалисты проведут осмотр и назначат комплексные процедуры. Профессиональные косметологические средства помогают кардинально преобразить внешность, сделав её максимально привлекательной.
-
Лия Ахеджакова о протестных митингах: «Власть боится потерять власть»
Власти РФ испуганы и пытаются запугать участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявила российская актриса Лия Ахеджакова.