В Крыму посещение заповедников стало платным с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года посещение заповедников в Крыму станет платным. Нужно будет отдать 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополе.

Как сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин, установленный тариф согласован с министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Посещение экомаршрутов ООПТ будет возможно на основании разрешений, которые с 1 февраля надо будет оформлять на сайте ФГБУ. Перед походом в заповедник сперва надо будет оплатить визит, для чего на сайте учреждения будет доступна оплата онлайн банковской картой. После отправки заявки установленной формы и оплаты сервис отправит разрешение уже через несколько минут на указанный посетителем электронный ящик. А все жители республики смогут получить долгосрочный пропуск, который будет действовать в течение года.

— Список из 17 льготных категорий, имеющих право на бесплатное посещение заповедных территорий, в Республике Крым дополнен 18-й — это граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории РК и Севастополя, — пояснила представитель пресс-службы ФГБУ Юлия Романова. — Минприроды РФ согласовало такую возможность, которая в российской практике является достаточно уникальной. Крымчанам и севастопольцам через наш сайт нужно будет загрузить разворот паспорта с фотографией и страницу с постоянной регистрацией, а в ответ на электронную почту получить разрешение на посещение заповедника в течение года.

В то же время «Заповедный Крым напомнил, что территории государственных заповедников «Опукский», «Казантипский» закрыты для посещения до 1 марта 2021 года в связи с наступлением «режима тишины». Посещение «Лебяжьих островов» возможно исключительно в научных целях. А прогуляться по тропам Ялтинского горно-лесного можно только по установленным маршрутам.

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