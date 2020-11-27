В число 266 субсидируемых региональных авиамаршрутов на 2021 год включены перелеты в Крым и обратно из 12 городов России.
Продавать авиабилеты по льготной цене на крымских направлениях в самые востребованные у туристов месяцы будут пять авиакомпаний.
— S7 Airlines заявила рейсы в аэропорт Симферополь из Иваново, Пскова, Кургана и Липецка с 1 мая по 30 сентября с частотой два раза в неделю, — уточнили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь. — В этот же период авиакомпания «Ямал» планирует выполнять еженедельные полеты в Крым из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма, а также два раза в неделю — из Салехарда. Авиакомпании «Азимут» согласовали рейсы на полуостров из Калуги дважды в неделю с 1 мая по 31 декабря, а «Северстали» — из Петрозаводска с такой же периодичностью с 15 мая по 15 октября. «ИрАэро» планирует выполнять рейсы в аэропорт Симферополь из Брянска раз в неделю с 1 июня по 30 сентября, а с 24 мая по 30 июня и с 1 по 30 сентября дважды в неделю — из Саранска.
Накануне на финансирование программы льготных авиаперевозок из федерального бюджета в 2021 году выделено 7,7 миллиарда рублей. Регионы будут софинансировать программу. Всего, как планирует Росавиация, авиакомпании перевезут по дешевым билетам около 3,7 миллиона пассажиров.
Пассажиропоток в Крым ежегодно растет, но 2020 год стал исключением из-за пандемии коронавируса. С 2015-го аэропорт Симферополь ежегодно обслуживает более пяти миллионов пассажиров (в 2019 году — 5,14 миллиона человек) и летом обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов. С начала 2019 аэрогавань обслужила уже более четырех миллионов пассажиров.
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В Крым по льготной цене можно будет прилететь из 12 городов
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