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В Китае домохозяйка отсудила у бывшего мужа кучу денег за уборку, стирку и уход за детьми
По инф. polit.ru   
26 Февраля 2021 г.
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Жительница Пекина через суд добилась от мужа компенсации за работу по дому и уход за детьми. Женщина потребовала оплатить домашний труд после того, как мужчина подал на развод. (Удивительный случай, которой сложно представить в любой европейской стране. Но кто знает, что будет в будущем. Может быть и жительницы других стран смогут требовать компенсацию за работу по дому. - прим. МГ.)

Жительница Пекина через суд добилась от мужа компенсации за работу по дому и уход за детьми

Китаянка по фамилии Ван утверждала, что за годы брака муж никак не помогал ей с домашними обязанностями и не занимался детьми. Пекинский районный суд присудил китаянке 50 тыс. юаней (около $7 700 или 569 тыс. рублей) за пять лет неоплачиваемого труда. Кроме того, она будет получать каждый месяц алименты в размере 2 тыс. юаней (около $309 или 23 тыс. рублей).

Это первое в своем роде решение суда в Китае после того, как в силу вступили поправки в гражданский кодекс.

  • По новому законодательству супруг имеет право требовать компенсацию при разводе, если на нем лежало больше ответственности за воспитание детей, уход за престарелыми родственниками и работы по дому. Ранее разводящиеся супруги могли претендовать на такую компенсацию только при наличии брачного договора.

Решение суда вызвало широкий резонанс в соцсетях. Связанный с ним хэштег на платформе микроблогов Weibo просмотрели более 570 млн раз. Некоторые пользователи сочли, что 50 тыс. юаней за пять лет работы — это слишком мало, они отмечали, что столько же стоят услуги няни в Пекине за один год. Другие призывали женщин не бросать работу после вступления в брак и стремиться к независимости.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), китайские женщины тратят почти четыре часа в день на неоплачиваемую работу, что примерно в 2,5 раза больше, чем у мужчин. И это выше, чем в среднем по странам ОЭСР, где женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины, на неоплачиваемую работу.

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