Индейцы попросили Jeep отказаться от названия их племени

Вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от производителя автомобилей Jeep Cherokee прекратить использовать наименование народа в качестве названия машин.

«Я думаю, что в нашей стране мы живем в такое время и в такую эпоху, когда и корпорациям, и спортивным командам пора перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции <...>. Я не сомневаюсь в их добрых намерениях, но нам не делает чести, когда наше имя приклеено на борт автомобиля», — заявил Хоскин.

Представители Jeep в ответ сообщили, что тщательно отбирают и оберегают названия автомобилей, чтобы почитать коренные американские народы за их благородство, доблесть и гордость. «Мы как никогда ранее готовы вести уважительный и открытый диалог с вождем народа чероки Чаком Хоскиным, — заявили в компании.

Хоскин отметил, что это часть их идентичности, и она им очень дорога, поэтому чероки настаивают на своем требовании.

Jeep Cherokee выпускался с 1974 по 2001 год. В 2013 году производства автомобилей под таким названием возобновилось.

Мы живем в удивительное время - когда те народы, которые долгое время находились под гнетом, наконец, смело заявляют о своих правах. Во многом начало этому положила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией спровоцировала протесты и беспорядки не только по всей Америке, но и за ее пределами. Акции против расизма прошли в странах Европы, в Австралии и даже на Тайване. Главный результат - торжество афроамериканских прав и свобод. Теперь они - на первых страницах журналов и в главных ролях в кино. Очевидно, индейцы решили в какой-то степени поймать момент и тоже заявить о своих пожеланиях. А что, имеют право.

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Polit.ru

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