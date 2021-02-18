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Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины!
По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое. (В какой-то степени и нам стоило бы взять на вооружение пример Турции, тогда бы люди бережнее относились к растениям, особенно, краснокнижным. - прим. МГ.)

Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины

Подснежники в Турции находятся под защитой Закона об окружающей среде. В этом году к ним привлечено особое внимание из-за раннего цветения, что связано, по всей видимости, с погодными аномалиями в Турции, когда в некоторых районах температура до +26 чередуется со снегопадами. Даже президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отметил, что цветение подснежников в феврале в горных районах — очень странное явление.

Между тем, подснежники широко используются в турецкой народной медицине, в частности, считается, что они помогают при лечении полиомиелита и болезни Альцгеймера. Из-за этого цветы находятся под угрозой уничтожения.

  • Подснежники — не единственные растения в Турции, за сбор которых положен большой штраф. Например, за сбор лотосов вне охраняемой природной территории придется отдать 73 тысячи лир (около 770 тысяч рублей), а если нарушителя поймали в нацпарке, то 146 тысяч лир (свыше 1,5 миллиона рублей).

В России за сбор и продажу подснежников положен штраф 2,5 — 5 тысяч рублей с физических лиц, 15-20 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических лиц, плюс к этому за каждый сорванный экземпляр берут еще по 300 рублей. Растения при выявлении нарушения конфискуют. Если подснежники были собраны на территории нацпарка, то за каждый экземпляр придется заплатить 450 рублей.

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