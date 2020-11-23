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В Карелии пожилым людям запретили ездить в автобусах
По инф. rosbalt.ru   
23 Ноября 2020 г.
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В Карелии введены новые запреты из-за продолжающегося роста больных коронавирусом.

В Карелии пожилым людям запретили ездить в автобусах

Так, людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Исключение сделано для поездок в медучреждения или на работу — но только в случаях, когда удаленно ее организовать невозможно. Также людям старше 65 лет предписано соблюдать режим изоляции: посещать магазины шаговой доступности и в отведенное время, гулять только в своем дворе или в парках поблизости.

Работодатель обязан перевести сотрудников, страдающих хроническими заболеваниями, на дистанционный формат работы. А если это невозможно — следует обеспечить такому человеку изолированное рабочее место.

  • Власти Московской области также приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Здесь также заблокировали социальные карты для жителей старше 65 лет. Планируется, что подмосковные волонтеры, помогающие пенсионерам во время режима ограничений, будут ездить на общественном транспорте бесплатно.
  • А в Петербурге работающие пенсионеры старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, с 16 ноября имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.

Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом.

Дистанционное обучение для школьников 4-8-х и 10-х классов продлевается до конца четверти. Продолжит действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, зрелищные, публичные, корпоративные и т. д. Мероприятия на открытом воздухе разрешены.

  • В Карелии есть волонтеры, которые готовы помочь. Заявки принимаются по телефону 8−800−200−34−11.

По инф. rosbalt.ru

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