В Карелии пожилым людям запретили ездить в автобусах

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
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В Карелии введены новые запреты из-за продолжающегося роста больных коронавирусом.
Так, людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Исключение сделано для поездок в медучреждения или на работу — но только в случаях, когда удаленно ее организовать невозможно. Также людям старше 65 лет предписано соблюдать режим изоляции: посещать магазины шаговой доступности и в отведенное время, гулять только в своем дворе или в парках поблизости.
Работодатель обязан перевести сотрудников, страдающих хроническими заболеваниями, на дистанционный формат работы. А если это невозможно — следует обеспечить такому человеку изолированное рабочее место.
Власти Московской области также приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Здесь также заблокировали социальные карты для жителей старше 65 лет. Планируется, что подмосковные волонтеры, помогающие пенсионерам во время режима ограничений, будут ездить на общественном транспорте бесплатно.
А в Петербурге работающие пенсионеры старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, с 16 ноября имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.
Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом.
Дистанционное обучение для школьников 4-8-х и 10-х классов продлевается до конца четверти. Продолжит действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, зрелищные, публичные, корпоративные и т. д. Мероприятия на открытом воздухе разрешены.
В Карелии есть волонтеры, которые готовы помочь. Заявки принимаются по телефону 8−800−200−34−11.
Слово «эмиграция» для жителя России наполнено тревожным и подчас трагическим смыслом. На память приходят книги и фильмы о русских дворянах, которым пришлось оставить Родину в роковые годы истории. Вспоминаются и громкие имена советских людей, уехавших за рубеж в эпоху застоя – Александра Солженицына, Иосифа Бродского и многих других. Реалии перестройки наполнили понятие эмиграции новым смыслом, когда отъезд был сродни спасению из охваченной распадом, отчаянно деградирующей страны.
Коммерческий транспорт. А вы знаете, что это за машины такие? Да любые, в принципе, но назначение у которых – получение прибыли. В наличии коммерческого авто могут быть заинтересованы, к примеру, разные фирмы – чтобы осуществлять выезды на деловые переговоры, встречать гостей, отправлять и забирать необходимую документацию и т.д. Машины для служб такси – это тоже коммерческий транспорт. Большие самосвалы – также, на них можно осуществлять такую популярную услугу, как грузоперевозки. Требования к коммерческому транспорту предъявляются в зависимости то того, какой предполагается для машины функционал.
Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.
Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских «мыльных опер» — скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».
В российской политике сложилась неоднозначная ситуация, которая в большей мере напоминает парадокс. Путин, вполне вероятно, хотел бы покинуть президентский пост, однако сделать этого не сможет. С таким заявлением выступил известный российский политик Леонид Гозман.
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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