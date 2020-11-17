ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Работающие петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 15 января
По инф. rosbalt.ru   
17 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

С 16 ноября работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.

Работающие петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 15 января

Об этом сообщили в петербургском региональном отделении Фонда социального страхования.

В ведомстве отметили, что для оформления больничного не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.

  • «Больничные по карантину» оплачиваются гражданам напрямую Фондом социального страхования (ФСС) без привлечения средств работодателей.

Лист нетрудоспособности (электронный больничный лист) оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации, — подчеркнули в отделении. — Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС электронный реестр сведений».

Также специалисты добавили, что больничный лист будет оформляться при выполнении ряда условий. Так, получить его могут застрахованные работающие граждане 65 лет и старше, если они не переведены на удаленную работу и не находятся в отпуске. Кроме того, обязательно строгое соблюдение режима изоляции — нельзя покидать места пребывания (дом, квартира).

Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам.

Конечно, пока еще чувствуешь силы, почему бы и не поработать? Но сейчас, в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, для некоторых работающих пенсионеров было бы выходом уйти на заслуженный отдых. Так можно лучше уберечься от грозного заболевания. А если такого желания нет, то для своей безопасности возьмите лучше больничный, к тому же оформить его не так сложно.

  • Другие новости из Петербурга и Ленобласти - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 