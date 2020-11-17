Работающие петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 15 января

С 16 ноября работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.

Об этом сообщили в петербургском региональном отделении Фонда социального страхования.

В ведомстве отметили, что для оформления больничного не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.

«Больничные по карантину» оплачиваются гражданам напрямую Фондом социального страхования (ФСС) без привлечения средств работодателей.

Лист нетрудоспособности (электронный больничный лист) оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации, — подчеркнули в отделении. — Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС электронный реестр сведений».

Также специалисты добавили, что больничный лист будет оформляться при выполнении ряда условий. Так, получить его могут застрахованные работающие граждане 65 лет и старше, если они не переведены на удаленную работу и не находятся в отпуске. Кроме того, обязательно строгое соблюдение режима изоляции — нельзя покидать места пребывания (дом, квартира).

Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам.

Конечно, пока еще чувствуешь силы, почему бы и не поработать? Но сейчас, в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, для некоторых работающих пенсионеров было бы выходом уйти на заслуженный отдых. Так можно лучше уберечься от грозного заболевания. А если такого желания нет, то для своей безопасности возьмите лучше больничный, к тому же оформить его не так сложно.

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По инф. rosbalt.ru

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