В Подмосковье пожилым все-таки заблокируют социальные карты

Власти Московской области приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Месяцем раньше такие же ограничения ввели в Москве.

«Люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее», — пояснил глава Подмосковья. «Наша задача — еще большую безопасность обеспечить. Нам ничего не остается, потому что болеть им категорически нельзя», — отметил Воробьев.

По его словам, с 11 ноября в Подмосковье заблокируют социальные карты для жителей старше 65 лет. Планируется, что подмосковные волонтеры, помогающие пенсионерам во время режима ограничений, будут ездить на общественном транспорте бесплатно.

Кроме того в рамках мер по борьбе с коронавирусом студентов подмосковных вузов и колледжей переводят с 16 ноября на дистанционное обучение.

Напомним, что в Подмосковье за минувшие сутки было выявлено 660 новых случаев COVID-19. За весь период в области коронавирусом заболели более 92 тыс. человек.

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По инф. rosbalt.ru

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