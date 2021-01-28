В Калининградском спорткомплексе нашли неизвестный автограф Владимира Высоцкого. О находке сообщила председатель клуба «Высоцкий в Калининграде» Марина Цветкова.

Автограф был сделан автором-исполнителем во время его гастролей в Калининграде в июне 1980 года. Как значилось в тогдашних афишах, «артист театра кино автор-исполнитель Владимир Высоцкий» давал свои концерты в городе.

«Желаю процветания и добра городу и дворцу, а главное — людям»,— написал Высоцкий своим размашистым почерком в альбоме после одного из концертов. Певец подписал своим автографом.

Запись была сделана в период его гастролей с 18 по 20 июня 1980 года, но в какой именно день, установить невозможно, так как он не указал дату.

Символично, что автограф певца был найден в период создания клуба «Высоцкий в Калининграде» и очередной годовщины со дня его рождения, отметила Цветкова. Автограф, возможно, будет представлен на выставке «Высоцкий в Калининграде. 40 лет вместе», которая будет открыта в мае в областном историко-художественном музее.

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По инф. portal-kultura.ru

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