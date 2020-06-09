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Григорий Лепс выпустил альбом с песнями Владимира Высоцкого
По инф. portal-kultura.ru   
09 Июня 2020 г.
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Григорий Лепс выпустил альбом «На дистанции» с песнями Владимира Высоцкого.

Григорий Лепс выпустил альбом «На дистанции» с песнями Владимира Высоцкого

Об этом российский певец сообщил в своем Instagram.

«Я хoрoшo пoмню, как мoй oтец и вся мoя музыкальная семья слушали песни Высoцкoгo, как oни сами их пели дoма, на кухне пoд гитару. Эти прoизведения были важнoй частью мoей жизни, я впитывал их с детства. Сейчас, кoгда я решаюсь испoлнить какие-либo песни Владимира Семенoвича, тo выбираю те, чтo наибoлее близки мне личнo. С ними связываю сoбственные вoспoминания, oтгoлoски в мoей душе», – написал Лепс.

Лепс подчеркнул, что много слушал записи перед тем, как самому спеть произведения знаменитого советского артиста и музыканта. По его словам, он отобрал только те, в исполнении которых был полностью уверен, чтобы «ничего не испортить».

Для альбома «На дистанции», по словам певца, он подготовил двадцать два произведения. «Настоящие истории и размышления о жизни. Она такая стремительная. Порой бывает жесткая, но, конечно, и радостная. В ней есть место и трагедии, и комедии», – сообщил исполнитель.

Альбом доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых платформах.

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