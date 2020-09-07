В Калининграде вышли на след знаменитой Янтарной комнаты

Похищенная немцами из Царского села Янтарная комната напомнила о себе в Калининграде, откуда бесследно исчезла весной 1945 года.

Следы комнаты нашли в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, заявил историк Сергей Трифонов в эфире телеканала «Звезда».

Именно этот бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком в Кенигсберге (ныне — Калининград), где комнату видели в последний раз — незадолго до штурма города-крепости.

Также в бункере нашли ворота с изображением 88 рун, которые были переведены и трактованы бельгийскими специалистами. Как оказалось, знаки «охраняли» сокровища, хранящиеся в здании.

Кроме того, под бункером обнаружили затопленные комнаты с ящиками, содержимое которые пока невозможно установить из-за угрозы разрушения стены.

Янтарная комната была подарена Петру I, а в 1941 году вывезена немцами в Королевский замок Кёнигсберга. Она исчезла в 1945 году, и с тех пор ее поиски ведут археологи по всему миру. В 2017 году сообщалось, что объект может скрываться в районе Дрездена

По инф. rosbalt.ru

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