ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Калининграде вышли на след знаменитой Янтарной комнаты
По инф. rosbalt.ru   
07 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Похищенная немцами из Царского села Янтарная комната напомнила о себе в Калининграде, откуда бесследно исчезла весной 1945 года.

В Калининграде вышли на след знаменитой Янтарной комнаты

Следы комнаты нашли в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, заявил историк Сергей Трифонов в эфире телеканала «Звезда».

Именно этот бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком в Кенигсберге (ныне — Калининград), где комнату видели в последний раз — незадолго до штурма города-крепости.

Также в бункере нашли ворота с изображением 88 рун, которые были переведены и трактованы бельгийскими специалистами. Как оказалось, знаки «охраняли» сокровища, хранящиеся в здании.

Кроме того, под бункером обнаружили затопленные комнаты с ящиками, содержимое которые пока невозможно установить из-за угрозы разрушения стены.

Янтарная комната была подарена Петру I, а в 1941 году вывезена немцами в Королевский замок Кёнигсберга. Она исчезла в 1945 году, и с тех пор ее поиски ведут археологи по всему миру. В 2017 году сообщалось, что объект может скрываться в районе Дрездена

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 