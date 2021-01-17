В Израиле 13 человек получили паралич лица после вакцинации

По меньшей мере у 13 граждан Израиля, привитых от новой коронавирусной инфекции первой дозой вакцины Pfizer, развился лицевой паралич. Подобные случаи встречаются все чаще. Это указано в отчете министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что после выявления этих случаев медики запросили у минздрава информацию о том, следует ли вводить вторую дозу вакцины таким пациентам. В ответ ведомство рекомендовало делать вторую инъекцию, но только после того, как лицевой паралич пройдет.

"По крайней мере 28 часов я ходил с этим (параличом лицевого нерва - прим. "РГ"). Я не могу сказать, что эффект полностью прошел, но кроме этого у меня не было других болей, кроме незначительной боли в месте укола", - приводит издание слова мужчины, у которого был выявлен этот побочный эффект.

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Профессор Галия Рахав, директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Шиба рассказала, что приняла решение не делать второй укол человеку, у которого случился паралич. "Я недавно столкнулась, например, с вакцинированной женщиной, страдающей параличом, и решила не давать ей вторую дозу. Это правда, что в соответствии с министерством здравоохранения это можно делать, но я не чувствовала себя комфортно", - цитирует медика газета.

В отчете министерства здравоохранения, который приводит издание The Times of Israel, говорится также о том, что после первой дозы вакцины у трех человек появился горький металлическом привкус во рту, у двух возникло затрудненное дыхание и один человек потерял сознание. Также в документе указывается, что более 82 тысяч человек заразились коронавирусом в течение недели после первой прививки, 4500 человек - через 15 дней.

Конечно, все это тревожно... Будем думать, что все-таки такие неприятные побочные симптомы будут встречаться реже. Но сомнения все равно остаются...

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