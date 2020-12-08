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В Иркутске школьница упала с моста в Ангару
По инф. rosbalt.ru   
08 Декабря 2020 г.
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С Глазовского моста в Иркутске 6 декабря днем упала в реку 13-летняя девочка. К счастью, быстрая реакция свидетелей происшествия предотвратила трагедию - школьницу спасли. До этого она проплыла в ледяной воде по течению целых полкилометра.

В Иркутске школьница упала с моста в Ангару

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на телефон службы спасения 112 от очевидцев сразу же поступила информация о ЧП.

Спасатели выдвинулась со станции на острове Юности.

"В это же время сотрудники ГИМС позвонили директору водно-моторной Маратовской станции Евгению Макаренко - тот находился на воде в районе Московских ворот и сообщил, что видит девушку, которая плывет ему навстречу. Он подплыл и вытащил ее из воды", - сообщает пресс-служба спасателей.

Спасенную доставили на берег. В помещении водно-моторной станции ее напоили горячим чаем и передали бригаде скорой помощи. В МЧС Иркутской области отмечают - ей очень повезло, что при падении в ледяную реку она не получила травм. Скорее всего, верхняя одежда смягчила удар об воду. А потом сыграла роль спасательного жилета.

Подробности, почему девочка оказалась в воде, сейчас выясняются.

Хорошо, что в этой ситуации все завершилось благополучно, девочка, что называется, "родилась в рубашке". Повезло, что неподалеку был рыбак, который заметил ее и спас, ведь когда находишься в холодной воде, каждая минута на чеку...

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По инф. rosbalt.ru

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