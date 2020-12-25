В Иркутске бывший начальник уголовного розыска попался на взятке от сутенеров

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В Иркутске бывший начальник уголовного розыска Александр Юринский получил четыре года лишения свободы и штраф в 2,2 млн рублей за взятку от организаторов бизнеса по оказанию интимных услуг Полицейский получил от них около 1 млн рублей.
Октябрьский районный суд Иркутска признал виновным Юринского в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Юринского задержали в ноябре прошлого года. Подполковник полиции в марте 2019 года предложил сутенеру избежать уголовного дела в обмен на 1 млн рублей. Последнего задержали в январе 2019 года, среди его «подопечных» были несовершеннолетние девушки. К ним применяли насилие за отказ работать и «систему штрафов».
Юринский успел получить только 900 тыс. рублей и потратил их еще до задержания. Из полиции его уволили после того, как возбудили уголовное дело, и лишили звания. Экс-полицейский признал вину и возместил ущерб еще на стадии следствия.
Приговор пока не вступил в силу, осужденный его обжаловал.
В 2018 году, в годовщину образования уголовного розыска, Юринский рассказывал, что «любит свою работу за возможность помогать людям не словом, а делом».
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