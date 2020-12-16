В Европе бездомных на зиму приютят в отелях. А у нас?

Стамбульские власти запустили проект под лозунгом «Пусть никто не останется снаружи. Давайте приютим их». В рамках этой инициативы губернатор провинции Стамбул, главы районов мегаполиса и благотворительные организации призывают отели приютить бездомных.
В настоящее время семь гостиниц в европейской части Стамбула приняли в общей сложности 123 бездомных, а в районе Ускюдар на азиатской стороне два отеля разместили 25 человек. Предполагается, что бездомные останутся в гостиницах до того, как погода не станет более благоприятной. По всей видимости, речь идет о наступлении весны.
Как заявил глава центрального стамбульского района Фатих Каан Пекер, «Мы пытаемся устроить каждого, кому нужна крыша над головой».
Впрочем, маловероятно, что властям таким образом удастся решить проблему бездомных. Их точного количества никто не знает, но по самым приблизительным оценкам благотворительных организаций, таковых только в Стамбуле насчитывается порядка 30 тысяч человек, а по всей Турции — около 150 тысяч. На самом деле цифры, скорее всего, значительно выше. По закону, бездомные должны вставать на учет, однако работа идет крайне медленно, далеко не все торопятся это сделать.
- Ранее на такой же шаг пошли власти Парижа. Из-за пандемии коронавируса парижский отель Avenir Montmartre, окна которого выходят на Эйфелеву башню и храм Сакре-Кёр, остался без гостей, однако благодаря организации Emmaus Solidarite там теперь живут бездомные. Как передаёт NTD, платят за номера, а также трёхразовое питание для мигрантов благотворители, которые берут деньги из правительственных дотаций. Они говорят, что отель помогает людям вернуться к нормальной жизни, пишет russian.rt.com.
По словам Пекера, власти удовлетворяют потребности бездомных в еде, одежде, а также предоставляют возможность некоторых медицинских услуг. Последнее очень важно — по статистике, минимум 20 процентов бездомных имеют легочные и другие заболевания. Это вызвано суровыми условиями жизни без крыши над головой. По словам волонтеров, бездомные страдают от плохой погоды (зимой в Стамбуле не редкость сильные дожди, ночью температура воздуха опускается иногда до нуля и минусовых значений, бывают и снежные дни). Плюс к этому бездомные страдают от нападений, зачастую их прогоняют местные жители.
Ввиду распространения коронавируса всем, кому нашлось место в отелях, при въезде делают анализ ПЦР.
«Этот отель — очень уютное место, у нас постоянно есть горячая вода и нас кормят три раза в день», — цитирует Hurriyet слова одного из бездомных.
Никто не знает, какие кому испытания готовит жизнь. Кто-то может стать бездомным и лишиться крыши над головой, кто-то - попасть в тюрьму без вины, кто-то - потерять родных. Но что бы ни происходило в жизни, каждый хочет верить, что найдутся люди, которые помогут, поддержат и не оставят. Вот и с бездомными сейчас так. Руководство отелей пошло на правильный шаг - и людям помочь, и славу дополнительную сыскать (ну а куда в наше время без выгоды?).
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В Европе бездомных на зиму приютят в отелях. А у нас?
Стамбульские власти запустили проект под лозунгом «Пусть никто не останется снаружи. Давайте приютим их». В рамках этой инициативы губернатор провинции Стамбул, главы районов мегаполиса и благотворительные организации призывают отели приютить бездомных.
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