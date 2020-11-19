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Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы
По инф. polit.ru   
19 Ноября 2020 г.
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В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.

Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы

«Если вы станете просматривать печатные тексты, изданные в Европе с 1500 года, то найдете множество описаний запахов, от религиозных ароматов, таких как запах ладана, до запаха табака», — говорит участник проекта Уильям Туллетт (William Tullett), автор книги «Запахи в Англии XVIII века».

На первом этапе трехлетнего проекта планируется разработать систему искусственного интеллекта, которая будет выявлять описания запахов из текстов на семи языках, а также определять ароматические объекты при анализе визуальных источников, например, картин.

Эта информация будет использована для создания онлайн-энциклопедии запахов в европейской культуре, включая эмоциональную окраску, связанную с конкретными запахами.

  • Среди запахов, игравших в свое время важную роль в жизни европейцев, Туллетт перечисляет запах розмарина, использовавшийся как средство защиты от чумы, или же нюхательную соль (обычно — смесь карбоната аммония с ароматическими маслами), которая в XVIII–XIX веках служила для помощи при обмороках.

Создатели каталога запахов уделят внимание и представителям разных профессий, для которых определенные запахи играли важную роль.

По словам Туллетта, ключевая часть проекта — показать, как значение и использование различных запахов менялись с течением времени. Это хорошо видно на примере табака. В Европе в XVI веке запах табака воспринимался как очень экзотический, но затем быстро вошел в широкий обиход и «стал частью обыденного запаха многих европейских городов». Уже в XVIII веке многие начали жаловаться на использование табака в театрах. А в наши дни этот запах исчезает из жизни европейцев из-за запрета на курение в общественных местах.

Ученые намерены сотрудничать с химиками и парфюмерами, чтобы к описаниям запахов и их роли в культуре добавить и практическое воссоздание некоторых запахов. Участники проекта полагают, что это может быть использовано в музейных экспозициях, где посетители смогут не только посмотреть на предметы прошлого, но и ощутить их запах. Первые опыты такого рода уже проводятся в некоторых музеях.

Например, в Центре викингов «Йорвик» в городе Йорк демонстрируются некоторые запахи X века, включая запахи свинарника, рыбного рынка и нужника.

Polit.ru

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