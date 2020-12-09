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Новосибирец сделал самую маленькую деревянную ложку в мире
По инф. Российской газеты   
09 Декабря 2020 г.
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Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал самую маленькую деревянную ложку в мире, размером меньше 2,5 миллиметра. Как рассказал автор, на его изготовление ушло всего 18 минут, правда, к ним стоит прибавить 22 года опыта.

Новосибирец сделал самую маленькую деревянную ложку в мире

Основой для создания ложки послужила скорлупа грецкого ореха, причем изделие из капризного материала получилось не с первого раза. Ее миниатюрные размеры зафиксировали специалисты новосибирского Центра стандартизации и метрологии, о чем выдали Владимиру Анискину официальный протокол.

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Ложка свободно помещается в угольном ушке. Таким образом, новосибирец побил предыдущее достижение, зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса: ранее ложка размером 4,5 миллиметра была сделана мастером из Индии. Теперь же сибирский «левша» намерен доказать превосходство своей ложки для всемирно известного сборника рекордов.

  • Кстати, в Новосибирске живет еще одна мастерица, которая делает чудесные миниатюры. Это Ирина Верхградская.  Она мастерит очень трогательные фигурки пожилых людей.

Копию своего маленького шедевра Владимир Анискин передал в Музей ложки города Владимира. А процесс изготовления от начала до конца умелец показал на видео.

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