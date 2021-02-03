В Челябинске обнаружили «краснокнижную» утку-мандаринку

В Центральном районе Челябинска пешеходы заметили утку с очень яркой окраской. Как выяснилось, на Южном Урале зимует «краснокнижная» утка-мандаринка, обычным ареалом обитания которых считается Восточная Азия.

— В случае повторного обнаружения этой птицы просим очевидцев немедленно обращаться к нашим специалистам, — сообщил заместитель министра Виталий Безруков. — После отлова ее отправят в зоопарк для временного содержания. Сейчас крайне необходимо сохранить ее жизнь, чтобы весной утка могла мигрировать.

Как выяснилось, утку-мандаринку в районе Торгового центра заметили еще летом. Специалисты надеялись, что осенью она переберется в теплые края. Однако в прошедшие выходные птицу вновь заметили в самом центре Челябинска, на улице Елькина. По всей видимости, она зимует где-то вблизи реки Миасс.

В Минэкологии напомнили, что за изъятие из среды обитания занесенных в Красную книгу птиц и животных предусмотрена уголовная ответственность.

О местонахождении птицы просят сообщать по телефонам: 8 (351) 264-74-41, 8 (351) 264-66-80, 8 (351) 263-06-30, либо на телефон горячей линии минэкологии региона — +7 919 335 91 59.

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