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В Москве замечен турпан из Красной книги
По инф. Российской газеты   
27 Января 2021 г.
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В столичном заповеднике «Коломенское» замечена краснокнижная птица турпан, сообщает пресс-служба парка.

В Москве замечен турпан из Красной книги

Турпан обычно встречается в Сибири и Северной Америке, в Москве является крайне редким гостем. Питается эта птица моллюсками и рыбой. Также в парке зафиксировали и пестрого дятла, который тоже занесен в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы были замечены некоторые виды птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Специалисты считают, что благодаря обустройству природных парков у редких пернатых появилась подходящая среда обитания в условиях мегаполиса.

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