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В Хабаровском крае машина сбила краснокнижного амурского тигра
По инф. polit.ru   
19 Января 2021 г.
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Под колесами легкового автомобиля погиб взрослый самец амурского тигра. ДТП произошло на трассе Хабаровск — Комсомольск недалеко от села Троицкое.

В Хабаровском крае легковушка сбила краснокнижного амурского тигра

Несчастный случай произошел вечером 17 января. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать животное, которое выбежало на дорогу, и сбил его. Зверь получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия выехали сотрудники ГИБДД и специалисты отдела комитета охотничьего хозяйства краевого министерства природных ресурсов. Они собрали все необходимые улики, которые помогут установить обстоятельства ДТП. Тело хищника доставят в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске. Там проведут ветеринарно-биологическую экспертизу.

Аналогичный случай произошел в феврале прошлого года. Водитель рейсового автобуса случайно сбил амурского тигра в Приморье. Зверь не выжил.

Амурский тигр — самый северный подвид тигра. Около 95% всей популяции сосредоточено на Дальнем Востоке — в Приморском и Хабаровском краях. Подвид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России.

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Polit.ru

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