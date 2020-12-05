Тигр пришел поужинать к придорожному кафе в Хабаровском крае

Амурский тигр вышел к придорожному кафе в Нанайском районе Хабаровского края. Зверь собирался поужинать бродячими собаками, которых привлекли пищевые отходы из заведения.

Инцидент произошел на 251 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Видео с хищником, выслеживающим псов, снял водитель грузовика. При этом агрессии к людям полосатая кошка не проявляла.

«Охотнадзор посетил место событий и все проверил. Люди не пострадали, тигр не пострадал и ушел в лес, собаки не пострадали», — уточняет Центр «Амурский тигр» в Instagram.

С владельцем кафе провели профилактическую беседу о хранении бытовых отходов. Кстати, своих собак он держит в вольере на привязи, а вот бродячие бегают по всей территории.

Кстати, с начала года охотоведы 226 раз выезжали для проверки информации о вышедших в населенный пункт тиграх, 83 конфликтные ситуации были достоверно подтверждены. Предпоследний случай на территории края произошел 29 ноября. Хищник задавил бродячую собаку на окраине поселка Корфовский, который расположен примерно в 30 километрах от Хабаровска.

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