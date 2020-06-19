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Видео: в Приморье мама-тигрица привела малышей купаться
По инф. Российской газеты   
19 Июня 2020 г.
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Летний отдых тигров у озера попал на видео в национальном парке «Земля леопарда». Самка привела свой первый выводок к оленьему водопою, где тигрята искупались.

Видео: в Приморье мама-тигрица привела малышей купаться

По кадрам специалисты поняли, что в жаркий летний день молодая самка амурского тигра под номером T61F привела к озеру трех тигрят возрастом шесть-семь месяцев, сообщил «РГ» начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

По мнению сотрудник отдела науки нацпарка Виктора Сторожука, появление семейства у озера логично. У воды часто появляются олени.

— Копытные — основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идет об охоте. Видно, что детеныши мокрые — скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом, — сказал он.

Стрекот фотоловушки, которая срабатывает на движения рядом, также заинтересовал семейство. Тигрята подошли к ней вплотную и обнюхали.

Тигрица T61F родилась в конце 2016 года и уже обзавелась потомством.

  • Амурский тигр — самый крупный и самый северный подвид тигра на планете. Основной ареал находится на юге Дальнего Востока России. В нацпарке «Земля леопарда» за ними наблюдают 400 автоматических видеокамер, образуя крупнейшую в России сеть фотоловушек.
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