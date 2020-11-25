Амурским тиграм поставят прививки. А что делать, тоже спасать от вируса надо!

Большая группа ученых из США, России и Великобритании пришла к выводу, что единственной действенной стратегией защиты амурских тигров от вируса чумы собак остается вакцинация самих тигров.

Долгое время считалось, что представители семейства кошачьих невосприимчивы к вирусу, но в 2001 году были описаны случаи заражения бенгальской кошки (Felis bengalensis) и домашних кошек в Азии. Затем было установлено, что болезнь поражает крупных кошачьих. А у домашних кошек все-таки она чаще всего проходит бессимптомно.

Потенциальной жертвой болезни может стать и амурский тигр. Поскольку в природе на Дальнем Востоке России и соседних территориях Китая этих животных осталось не более 550 особей, ученые хотели бы устранить хотя бы эту опасность для исчезающего вида.

«Понимание того, как тигры заражаются чумой, абсолютно необходимо, чтобы помочь нам разработать эффективные меры по минимизации воздействия вируса, — говорит Мартин Гилберт (Martin Gilbert) из Корнельского центра здоровья диких животных. — Вакцинировать тигров сложно, но наши исследования показывают, что иммунизация только двух тигров ежегодно в небольшой популяции может снизить риск того, что чума плотоядных приведет к исчезновению вида почти на 75 %. По крайней мере, на Дальнем Востоке России вакцинация местных домашних собак не станет эффективной стратегией защиты тигров».

Чтобы создать картину эпидемиологии вируса чумы плотоядных в среде обитания тигров, ученые использовали образцы, полученные от домашних собак, тигров и других диких хищников, сравнили данные о генетической последовательности вируса и использовали антитела для оценки характера воздействия в каждой популяции.

«Таежный лес, в котором обитают тигры, поддерживает богатое разнообразие из 17 видов диких плотоядных животных, — рассказывает Надежда Сулихан из Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН. — Наши результаты показывают, что более многочисленные виды мелких животных, такие как куницы, барсуки и енотовидные собаки, являются наиболее важными составляющими резервуара вируса».

Контроль вируса в популяциях всех этих животных невозможен, поскольку нет пероральных вакцин от чумы плотоядных, которые можно было бы распространять с пищевой приманкой. Остается только одна реальная возможность — использовать инъекционную вакцину для самих тигров.

Еще об этих величественных хищниках:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...