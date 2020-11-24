В больнице Уфы скрыли почти 1,5 тыс. случаев COVID-19. «Молодцы» какие!

Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 200 тысяч рублей Республиканскую клиническую больницу имени Куватова за сокрытие информации о более 1,4 тысячи заболевших коронавирусом.

Региональный Роспотребнадзор с 1 сентября по 2 октября провел проверку в учреждении, в ходе которой выявил нарушения.

Так, например, больница не представила ведомству информацию о положительных результатах исследований COVID-19. Как пояснили в суде, непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией привело к распространению инфекции «среди неограниченного круга лиц».

На судебном заседании адвокаты клиники вину больницы в совершении административного правонарушения не признали.

Тем не менее Кировский районный суд признал виновным больницу в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Ситуация, конечно, возмутительная, и напрашивается вопрос: о какой объективности в вопросе заболеваемости коронавирусом в регионах может идти речь, если больницы скрывают сведения о таком количестве заболевших? И ведь, скорее всего, такая ситуация во многих регионах...

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По инф. rosbalt.ru

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