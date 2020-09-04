В бельгийском фонтане обнаружена древняя шкатулка... с сердцем мэра!

Во время реставрации старинного фонтана в центре бельгийского города Вервье рабочие нашли древнюю шкатулку, в которой обнаружили сердце первого мэра города Пьера Давида.

Как сообщает Daily Mail, сердце градоначальника, занимавшего свой пост в 1798–1839 годах, хранилось в специальной емкости со спиртом и было запечатано в цинковый саркофаг. «Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в этот монумент 25 июня 1883 года», — гласит гравировка на ящике.

Это открытие стало прямым подтверждением местной городской легенды, согласно которой «в сердце города спрятано настоящее человеческое сердце». Легенда переходила из уст в уста, но мало кто в нее верил, ведь фонтан был открыт в 1883 году, а Пьер Давид умер в 1839-м.

Давид был мэром города в бурный период истории Бельгии. Сначала он занимал пост городского главы в 1800–1808 годах, когда территория находилась под властью Франции, затем в 1830-м — постреволюционное время, когда южные провинции Нидерландов образовали независимую Бельгию. Давид много сделал для Вервье, серьезно пострадавшего во время революции, стараясь, чтобы город зажил спокойной жизнью: организовал первую пожарную службу, основал среднюю школу.

Решив, что память о мэре нужно увековечить, сердце Давида, умершего в 68 лет, изъяли с согласия его семьи и забальзамировали. По историческим источникам, оно хранилось 44 лет в местном муниципалитете, и только потом его похоронили под центральным фонтаном.

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