Ученые выдвинули свою версию массовой гибели тюленей в Дагестане

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Гибель более чем 300 тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане связана, вероятнее всего, с выбросом природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления — грязевые вулканы, грифоны и пр. Их интенсивность может резко возрастать при сейсмических явлениях.
Ретроспективный анализ данных сейсмической активности в Каспийском море показал,что в течение ноября на побережье Дагестана, на шельфе Среднего Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов.
«В маловетренных условиях локальные выбросы метана могли сформировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые с большой вероятностью могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения», — делают вывод исследователи.
Участники научной экспедиции, которая приехала в Дагестан, чтобы разобраться с обстоятельствами массовой смерти ластоногих, обследовали 320 км побережья и взяли пробы воды.
У мертвых тюленей не нашли признаков отравления тяжелыми металлами или пестицидами. Также ученые исключили версию о том, что вред животным могли нанести рыбацкие сети и другие орудия рыбаков.
О массовой смерти тюленей на побережье Каспийского морястало известно в начале декабря. Местные жители и сотрудники регионального управления Росрыболовства нашли более 300 туш на участке от северной границы Махачкалы до реки Сулак. Росрыболовство возбудило административное дело об уничтожении редких видов животных. Каспийская нерпа входит в Красную книгу России.
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Гибель более чем 300 тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане связана, вероятнее всего, с выбросом природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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