Массовую гибель тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане.
Специалисты начали проверку, что же могло послужить причиной этому. Соответствующие поручения дал замминистра природных ресурсов и экологии региона Азамат Гусейнбеков.
Ранее местные жители выложили в соцсети видеоролики и фото, на которых видны туши мертвых животных, плавающих в воде. А заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по состоянию туш, они пролежали там не один день.
По словам экспертов, одна из наиболее вероятных версий - мелкоячеистые браконьерские сети или отравление неочищенными стоками. Однако точную причину массовых гибели редких животных можно будет сделать только после специальной экспертизы.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
На побережье Каспия нашли мертвых тюленей
Массовую гибель тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане.
-
Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами
Из Австрии в РФ доставят культурные ценности, вывезенные нацистами из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае в 1943 году.
-
7 декабря отмечает свой день рождения Государственный Эрмитаж
Музей был основан в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела у берлинского купца коллекцию произведений живописи, собранную им для прусского короля Фридриха II. После поражения Пруссии в Семилетней войне монарх отказался от покупки.
-
Годы трудов, измена жены и алкогольная зависимость: трудности жизни Виктора Коклюшкина
Одному из главных юмористов страны Виктору Коклюшкину на днях исполнилось 75 лет. Мы поздравим любимого сатирика с крупным юбилеем и заодно вспомним о самых интересных фактах из его судьбы.
-
Главврача Забайкальской краевой больницы арестовали по делу о взятках на 13 млн рублей
Суд арестовал главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева. Он подозреваемый в деле о взятках на 13 млн рублей.
-
Мнение народа: возраст старости наступает в 62 года
По данным опроса ВЦИОМ, граждане России придерживаются мнения, что возраст старости наступает в 62 года. При этом в исследовании подчеркивается, что «в разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость».
-
Медикам, переезжающим в закрытые города, удвоили выплаты
Правительство РФ расширило категории медработников, которые могут получать единовременные выплаты при переезде в закрытые города (ЗАТО). А в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере размер компенсаций таким медикам будет удвоен.
-
Николай Дроздов заявил, что «не готов» делать прививку от коронавируса
У легендарного телеведущего Николая Дроздова заподозрили коронавирус. У Николая Николаевича поднялась температура, появились насморк и кашель. Врачи, осмотрев звездного пациента, настаивали на госпитализации. Но Дроздов ехать в больницу наотрез отказался.
-
Ученые омолодили глаза пожилых мышей
Ученые Гарвардской медицинской школы омолодили глаза пожилых мышей и восстановили зрение. Если последующие эксперименты, в том числе на разных животных, окажутся успешными, то с помощью новой технологии смогут лечить разные возрастные заболевания человека.
-
Мошенники теперь просят оплатить онлайн поддельные квитанции
Мошенники придумали новый способ дурить клиентов банка. Они сообщают им о якобы возникших долгах за услуги ЖКХ за время изоляции и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о транзакциях.
-
Превратить дачу в дом престарелых: продолжение истории с жилищем Алексея Баталова
Непростое дело с имуществом покойного Алексея Баталова продолжает развиваться. Вдова актёра попалась на удочку к, предположительно, мошенникам Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной, которых очень заинтересовала большая дача звезды.
-
Мишустин: Регионы готовы к прививкам от ковида
Регионы России готовы к прививочной кампании против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все условия для вакцинации «должны быть созданы». Также премьер напомнил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
-
Убийство из-за ссоры в родительском чате: задирам предъявили обвинение
В Волгограде женщине, ее брату и мужу предъявили обвинения в связи с гибелью Романа Гребенюка, жестоко избитого в офисе «Сбербанка» после конфликта в родительском чате.
-
Медведя древние славяне почитали и не ели
В языческие времена почитание медведя, как тотемного предка людей, оборотня, человека в медвежьей шкуре и божества было распространено по всему северу Евразийского континента. Животное наделяли чертами человека, силой бога и переписывали ему множество способностей: медведь становился добрым «дедушкой» или коварным духом-мстителем.
-
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира Путина?
-
Анатолий Вассерман не успел сделать прививку от коронавируса
Известный интеллектуал Анатолий Вассерман некоторое время назад хотел сделать прививку от коронавируса. Но не успел.
-
Олег Шеин: На Чубайсе правительство, вероятно, решило сэкономить
Отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано», скорее всего, означает, что правительство пожелало сэкономить денег. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы Олег Шеин.
-
Путин поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать инициативу о бесплатном втором образовании для инвалидов. В поддержку этой идеи он выступил на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.
-
Олень с ружьем…
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
Не Гретой Тунберг единой: появился новый вундеркинд
Журнал Time в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал «Ребенка года». Им стала 15-летняя исследовательница высоких технологий Гатанджали Рао из штата Колорадо