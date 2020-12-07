На побережье Каспия нашли мертвых тюленей

Массовую гибель тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане.

Специалисты начали проверку, что же могло послужить причиной этому. Соответствующие поручения дал замминистра природных ресурсов и экологии региона Азамат Гусейнбеков.

Ранее местные жители выложили в соцсети видеоролики и фото, на которых видны туши мертвых животных, плавающих в воде. А заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по состоянию туш, они пролежали там не один день.

По словам экспертов, одна из наиболее вероятных версий - мелкоячеистые браконьерские сети или отравление неочищенными стоками. Однако точную причину массовых гибели редких животных можно будет сделать только после специальной экспертизы.

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