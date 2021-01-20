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Ученые беспокоются за Каспий: мелеет со скоростью света!

По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
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К концу нынешнего столетия уровень Каспийского моря будет стремительно уменьшаться и упадет на 9-18 метров. К такому выводу пришли ученые из Marum, Центра морских исследований при Бременском университете. (Такие прогнозы не могут не беспокоить, а ведь это только один из многочисленных звоночков по теме изменения климата, а именно, глобального потепления. - прим. МГ.)

«Спасите Каспийское море»: ученые бьют тревогу и просят о помощи

Специалисты составили модельный расчет, согласно которому Каспийское море, являющееся крупнейшим на Земле замкнутым водоемом, потеряет до трети своей сегодняшней площади через несколько десятилетий.

Падение уровня моря происходит намного быстрее, чем предполагалось в предыдущих климатических моделях, отмечают ученые. Они указывают, что из-за глобального потепления серьезно нарушается равновесие между притоком воды из Волги и испарением воды с поверхности бессточного озера. «Испаряется гораздо больше воды, чем может доставить Волга, являющаяся источником 90% свежей воды», — предупреждают эксперты.

Они указывают, что при падении уровня моря Баку понесет относительно небольшие потери, и особенно сильно эффект проявится в низменных регионах с солоноватой водой на севере Каспийского моря — там высохнут десятки тысяч квадратных километров моря.

Ученые бьют тревогу — они считают, что у населения и политиков затронутых стран нет понимания опасности.

«Кажется, что политики в некоторых странах все еще думают так: ну, нас это затронет не так сильно, как соседей. На самом деле, согласно расчетам, пострадают, прежде всего, Казахстан и Россия», — отмечают биологи и призывают к проверке их данных международными экспертными группами и немедленным действиям, иначе будет слишком поздно.

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По инф. rosbalt.ru

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