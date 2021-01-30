Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет

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Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
Климатические модели указывают на непрерывное потепление с момента окончания последнего ледникового периода 12 тысяч лет назад и начала периода голоцена. Ранние исследования, проведенные на основе анализа ископаемых раковин, показали, что шесть тысяч лет назад на планете был пик потепления, а затем сильное похолодание, пока промышленная революция не привела к резкому увеличению выбросов углерода.
«Мы демонстрируем, что глобальная среднегодовая температура повышалась за последние 12 тысяч лет, вопреки предыдущим результатам», — сказала Саманта Бова из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике в США, руководившая группой исследователей. По ее словам, это означает, что современный период глобального потепления, вызванный деятельностью человека, ускоряет долгосрочное повышение глобальных температур.
В новом исследовании изучались измерения температуры, полученные на основе химии крошечных раковин и водорослевых соединений, обнаруженных в кернах океанических отложений. В 2020 году группа ученых провела исследование у берегов Чили, чтобы дополнить имеющиеся данные.
Рассматривались только данные о температуре океана, поскольку, по выводам ученых, она имеет действительно определяющее влияние на климат Земли. Как отмечает Guardian, исследование, проведенное группой под руководством Лицзина Ченга из Международного центра наук о климате и окружающей среде в Пекине, показало, что в 2020 году мировые океаны достигли самого высокого уровня температуры за историю наблюдений с 1940-х годов.
Более 90 процентов глобального потепления, отмечают ученые, приходится на моря и океаны.
Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
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