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Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени
По инф. Российской газеты   
12 Ноября 2020 г.
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Группа ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создала оптическую установку, которая позволит производить диагностику заболеваний печени.

Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени

Принцип действия прибора похож на спектрофотометр, но при этом установка значительно более дешевая и простая в использовании.

Как сообщают в пресс-службе Политеха, суть новации в том, что исследователи предлагают внутривенно вводить пациенту нетоксичный краситель индоцианин зеленый. Он доставляется в печень через кровоток и далее исследователи предлагают анализировать, за какое время препарат будет выводиться из организма.

Созданный в петербургском вузе прибор как раз позволяет измерять концентрацию индоцианина зеленого в крови. Сам по себе характер измерения необычный - установка вычисляет оптическую плотность. Устройство сканирует образцы сыворотки, на которую подается поток света и выявляет интенсивность рассеянного излучения.

Соответственно, анализируя с какой скоростью выводится краситель из организма, врач может сделать выводы о том, как работает у пациента печень.

Сейчас ученые ищут способ модернизировать прибор, чтобы для диагностики пациенту не нужно было сдавать кровь, а прибор мог оценить концентрацию красителя по датчику, приложенному, например, к ушной раковине.

  • Еще о полезных изобретениях ученых - по ссылке.

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