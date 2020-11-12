Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени

Группа ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создала оптическую установку, которая позволит производить диагностику заболеваний печени.

Принцип действия прибора похож на спектрофотометр, но при этом установка значительно более дешевая и простая в использовании.

Как сообщают в пресс-службе Политеха, суть новации в том, что исследователи предлагают внутривенно вводить пациенту нетоксичный краситель индоцианин зеленый. Он доставляется в печень через кровоток и далее исследователи предлагают анализировать, за какое время препарат будет выводиться из организма.

Созданный в петербургском вузе прибор как раз позволяет измерять концентрацию индоцианина зеленого в крови. Сам по себе характер измерения необычный - установка вычисляет оптическую плотность. Устройство сканирует образцы сыворотки, на которую подается поток света и выявляет интенсивность рассеянного излучения.

Соответственно, анализируя с какой скоростью выводится краситель из организма, врач может сделать выводы о том, как работает у пациента печень.

Сейчас ученые ищут способ модернизировать прибор, чтобы для диагностики пациенту не нужно было сдавать кровь, а прибор мог оценить концентрацию красителя по датчику, приложенному, например, к ушной раковине.

Еще о полезных изобретениях ученых - по ссылке.

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