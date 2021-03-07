ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Что сгубило Игоря Квашу?
2021-02-08-02-59-41
Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до...
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
2021-02-09-13-55-24
Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.
Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик
2021-02-09-02-22-17
Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Учёные предлагают возобновить добычу тунца
По инф. Аргументы недели   
07 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

По разным причинам Россия прекратила промысел тунца более десяти лет назад и сейчас полностью зависит от его импорта. Эта рыба поступает в нашу страну в основном из Вьетнама и других государств Юго-Восточной Азии. Однако в последние годы Росрыболовство начало рассматривать возможность возобновления промысла тунца в Атлантическом и Тихом океанах.

Учёные предлагают возобновить добычу тунца

Тунец относится к числу наиболее ценных объектов лова. Сейчас главным видом морского промысла в мире является анчоус, за ним следуют минтай и полосатый тунец. Что ж, с уловами минтая до последнего времени в России всё было в порядке, чего нельзя сказать о тунцах.

Однако, как отмечают специалисты Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сейчас наша страна имеет благоприятные условия для возобновления тунцового промысла. В прошедшем феврале завершилась Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов. Она приняла необходимые решения для избежания нерегулируемого промысла.

Специалисты уже провели оценку запасов четырёх промысловых видов: синего и длиннопёрого тунцов, рыбы-меч и сельдевой акулы. Впрочем, по некоторым видам тунцов договориться пока не удалось. Тем не менее оценка запасов группы «Тропические тунцы» и группы «Малые тунцы» показывает, что возобновление промысла этой популярной рыбы возможно. Вылов тунцов первой группы может составить 113 тыс. т, а второй – 340 тыс. тонн. Даже при работе всего 4–5 тунцеловных сейнеров Россия может добыть в 2021–2022 гг. около 20 тыс. т такой рыбы.

На сходную тему:

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 