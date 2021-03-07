Учёные предлагают возобновить добычу тунца

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
По разным причинам Россия прекратила промысел тунца более десяти лет назад и сейчас полностью зависит от его импорта. Эта рыба поступает в нашу страну в основном из Вьетнама и других государств Юго-Восточной Азии. Однако в последние годы Росрыболовство начало рассматривать возможность возобновления промысла тунца в Атлантическом и Тихом океанах.
Тунец относится к числу наиболее ценных объектов лова. Сейчас главным видом морского промысла в мире является анчоус, за ним следуют минтай и полосатый тунец. Что ж, с уловами минтая до последнего времени в России всё было в порядке, чего нельзя сказать о тунцах.
Однако, как отмечают специалисты Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сейчас наша страна имеет благоприятные условия для возобновления тунцового промысла. В прошедшем феврале завершилась Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов. Она приняла необходимые решения для избежания нерегулируемого промысла.
Специалисты уже провели оценку запасов четырёх промысловых видов: синего и длиннопёрого тунцов, рыбы-меч и сельдевой акулы. Впрочем, по некоторым видам тунцов договориться пока не удалось. Тем не менее оценка запасов группы «Тропические тунцы» и группы «Малые тунцы» показывает, что возобновление промысла этой популярной рыбы возможно. Вылов тунцов первой группы может составить 113 тыс. т, а второй – 340 тыс. тонн. Даже при работе всего 4–5 тунцеловных сейнеров Россия может добыть в 2021–2022 гг. около 20 тыс. т такой рыбы.
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По разным причинам Россия прекратила промысел тунца более десяти лет назад и сейчас полностью зависит от его импорта. Эта рыба поступает в нашу страну в основном из Вьетнама и других государств Юго-Восточной Азии. Однако в последние годы Росрыболовство начало рассматривать возможность возобновления промысла тунца в Атлантическом и Тихом океанах.
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