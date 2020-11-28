Ученые озадачили: цвет глаз влияет на предрасположенность к болезням!

Исследователи Медицинской школы при Университете Колорадо нашли зависимость предрасположенности к заболеваниям от цвета глаз человека.

Они провели ряд исследований, результаты которых показали, что люди с голубыми глазами имеют повышенную чувствительность к ультрафиолетовым лучам. В то время как обладатели черных или темно-карих глаз больше защищены от воздействия ультрафиолета и поэтому меньше светлоглазых рискуют заболеть раком кожи или глаз.

Зато черноглазые чаще имеют проблемы с кровеносной системой, органами дыхания, пищеварительной системой и обменом веществ.

У них отмечен низкий болевой порог, они плохо переносят боль, тогда как у зеленоглазых болевой порог высокий и они практически не страдают депрессией.

Алкогольной зависимости больше подвержены люди с голубыми глазами, считают исследователи.

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