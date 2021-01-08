Ученые: коронавирус может стать хроническим заболеванием

По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.

Они полагают, что осложнения могут начаться как спустя несколько недель после болезни, так и спустя несколько месяцев. При этом, передает «МК», каждый третий пациент становится «в той или иной степени зависимым от постороннего ухода».

После изучения состояния 1837 человек (средний возраст 47 лет), перенесших коронавирус, стало понятно, что многих мучают последствия болезни даже спустя несколько месяцев после выздоровления. 86% из них заявили, что до болезни не имели проблем со здоровьем, после перенесенного коронавируса таковых осталось 6%. На усталость пожаловались 98% пациентов, 90% признались, что страдают от мышечной слабости, 88% — что испытывают проблемы со сном, а 87% пожаловались на боли. У многих снизилась трудоспособность.

Ученые полагают, что это свидетельство недостаточной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме. Они предлагают считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными. По мнению специалистов, им необходимы специальные реабилитационные методики, чтобы в будущем не стать серьезной нагрузкой для мирового здравоохранения.

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По инф. rosbalt.ru

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