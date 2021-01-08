Ученые: коронавирус может стать хроническим заболеванием

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
Они полагают, что осложнения могут начаться как спустя несколько недель после болезни, так и спустя несколько месяцев. При этом, передает «МК», каждый третий пациент становится «в той или иной степени зависимым от постороннего ухода».
После изучения состояния 1837 человек (средний возраст 47 лет), перенесших коронавирус, стало понятно, что многих мучают последствия болезни даже спустя несколько месяцев после выздоровления. 86% из них заявили, что до болезни не имели проблем со здоровьем, после перенесенного коронавируса таковых осталось 6%. На усталость пожаловались 98% пациентов, 90% признались, что страдают от мышечной слабости, 88% — что испытывают проблемы со сном, а 87% пожаловались на боли. У многих снизилась трудоспособность.
Ученые полагают, что это свидетельство недостаточной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме. Они предлагают считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными. По мнению специалистов, им необходимы специальные реабилитационные методики, чтобы в будущем не стать серьезной нагрузкой для мирового здравоохранения.
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По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
Подушки могут быть не только отличными приспособлениями для сна или комфортного отдыха. Они могут нести также и декоративную функцию в интерьере. Но для этого нужно выбрать для подушек какую-нибудь интересную наволочку. Сами подушки лучше приспосабливать в украшательских целях небольшого размера.
В Сочи следователи задержали уже пятерых человек, подозреваемых в причастности к возгоранию лесов. Дело в том, что в разных районах города-курорта с 1 января произошло порядка десяти природных пожаров!
Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.
Среди скорбных сводок с войны-пандемии эта весть для моих земляков была самой горестной – врач Фургал ушел. Человек, побывавший на всех вершинах Восточных Саян, на Эльбрусе, северном Тянь-Шане и на Камчатке – теперь далеко от нас. Не позвонить, не встретиться. Это был редкий по своим душевным чертам, интеллигентности человек и врач с большой буквы. Представить Геннадия Николаевича в частной больничке, клинике, сдирающим последние деньги с больных в свою кубышку, просто невозможно. Он врач-рентгенолог высшей категории, заведующий отделением лучевой терапии, и в больницу, когда заболел сам, не ехал до последнего, уступая больничную койку, дефицитный аппарат ИВЛ другим, как ему казалось, более нуждающимся. Врач, вылетавший десятки раз руководителем спасательной группы, спас очень многих…
Чуть ли не самый известный в России ведущий прогноза погоды Александр Беляев мог бы отметить свой 72-й день рождения в начале января наступившего года. Но судьба распорядилась иначе: жизнерадостный мужчина стал жертвой онкологического заболевания, с которым упорно боролся последние годы своей жизни.
На праздник надо приготовить салат. Это символическое блюдо. И это – символ новых времён. Салат обозначает также гармонию, это ваш личный микрокосм, маленький Космос, где все есть, все по отдельности, все гармонично и в то же время связано…
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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