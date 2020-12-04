Ученые: Китайцы сидят в седле с незапамятных времен!

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Анализ древних костей лошадей, обнаруженных в Шижэньцзигоу и Сигоу в Синьцзяне, на северо-западе Китая, показал, что люди в этом регионе освоили верховую езду еще до начала торговли по Великому Шелковому пути. Это древнейшее прямое свидетельство верховой езды в Китае.
Скелеты восьми лошадей периода Сражающихся царств (V век до н. э. — 221 год до н. э.) сохранились почти полностью, что сделало возможным тщательное остеологическое исследование. Ученые обнаружили на костях типичные следы нагрузок от верховой езды, аналогичные тем, что наблюдались на других археологических раскопках и в современной ветеринарной практике.
Подобные следы найдены на 60 % из 240 исследованных позвонков. Они были сконцентрированы в позвонках нижней части спины, где лошадь испытывает наибольшую нагрузку от седока.
В черепах шести лошадей имелись глубокие бороздки в носовых костях, вызванные тяжелым дыханием и усиленно развитыми мышцами, что указывает на большие физические нагрузки при жизни. У всех шести лошадей с сохранившимися зубами обнаружились ссадины на вторых нижних премолярах, оставленные металлическими удилами.
Свидетельства верховой езды сохранили и скелеты людей, похороненных в некрополях Шижэньцзигоу и Сигоу. Бедренные кости взрослых мужчин из нескольких захоронений имели изогнутый диафиз — аномалию, вызванную регулярной верховой ездой с раннего возраста, а также другие биомеханические факторы стресса, связанными с верховой ездой.
В эпоху Сражающихся царств в военном деле широко использовались колесницы, а верховая езда применялась лишь как средство доставки солдат в нужное место, но не непосредственно в ходе боя. Исключение составляли конные подразделения, набранные среди кочевников («северных варваров»). Изменения наступили во времена императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай в 221 году до н. э. Конница стала применяться чаще. В знаменитой террактовой армии из гробницы Цинь Шихуанди имеются как колесницы, так и всадники.
Нынешние находки относятся ко времени не позже 350 года до н. э. По словам археолога из Музея естественной истории Университета Колорадо Уильяма Тейлора, находки позволят узнать, как эта практика верховой езды стимулировала важные изменения в Китае. «Мы не знаем, как лошади превратились из животных, которые запрягались в колесницы, в животных, участвовавших в изощренном кавалерийском бою, — говорит он, — теперь же мы получили первые ключи к разгадке этой истории».
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Анализ древних костей лошадей, обнаруженных в Шижэньцзигоу и Сигоу в Синьцзяне, на северо-западе Китая, показал, что люди в этом регионе освоили верховую езду еще до начала торговли по Великому Шелковому пути. Это древнейшее прямое свидетельство верховой езды в Китае.
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