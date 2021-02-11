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Ухаживающим за инвалидами детства увеличат доплату к пенсии
По инф. Парламентской газеты   
11 Февраля 2021 г.
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Всем родителям, являющимся опекунами недееспособных инвалидов с детства, предлагают устанавливать повышенную доплату к пенсии по старости и инвалидности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Правительство разработало документ после того, как вопрос, может ли родитель инвалида с детства после его совершеннолетия и признания недееспособным продолжить получать повышенную выплату к пенсии по старости, рассмотрел Конституционный суд. Выяснилось, что у российских судов на этот счёт разное мнение.

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«Почти в 50 процентах случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объём доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов. В связи с этим они якобы не могут являться иждивенцами таких родителей», — ранее пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ряд судов придерживаются другой позиции и не пытаются сопоставлять доходы родителя и инвалида.

Чтобы устранить разногласие, решено предусмотреть повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх.

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По инф. Парламентской газеты

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