Какие льготы положены инвалидам от государства в 2021 году: часть II

Начав в прошлый раз рассказ о тех льготах, на которые могут рассчитывать инвалиды в 2021 году, сегодня мы завершим цикл статей, осветив льготы не материального характера.

В разных сферах жизни

Граждане с инвалидностью в 2021 году смогут получить нематериальные льготы в различных сферах жизни, включая следующие:

Образовательная деятельность. Инвалиды 1 и 2 группы имеют право поступить в любое учебное заведение бесплатно и вне очереди по итогам сдачи обязательных экзаменов. Вместе с этой привилегией, инвалиды указанных групп могут рассчитывать на получение стипендии в повышенном замере; Санаторно-курортное лечение. Как и ранее, неработающие инвалиды могут получить бесплатную путевку с оплатой за проезд до места назначения в санаторий. При этом, у работающих пенсионеров имеется аналогичное право, но только на условии оплаты 50% стоимости пребывания в санатории. Все сопровождающие инвалидов 1 группы лица, могут также получить бесплатную путевку и бесплатный проезд; Лекарственные препараты и средства. Инвалиды 1, 2, а иногда и 3 группы могут получать лекарственные препараты согласно их заболеванию на безвозмездной основе за счет федерального или регионального бюджета по рецепту лечащего врача или со скидкой 50% (работающие пенсионеры). При этом у всех инвалидов независимо от группы имеется право на бесплатное протезирование зубов в порядке очередности. Кроме того, инвалиды с первой группой могут рассчитывать на безвозмездное получение ортопедической обуви, а инвалидам 2 и 3 группы она предоставляется со скидкой 50%. Право на получение бесплатно перевязочных материалов и медицинских изделий также появляется у граждан с 1 и 2 группой инвалидности при наличии заключения МСЭ; Льготы в сфере ЖКХ. Помимо субсидии инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляются скидки на оплату услуг ЖКХ от 50% и выше, а также имеется возможность первоначального получения участка земли для строительства жилого дома, дачи или в целях ведения собственного хозяйства; Налогообложение. Инвалиды 1 и 2 группы освобождены от обязанности уплаты налога на имущество в отношении унаследованной недвижимости, получают право на налоговый вычет в отношении земельного участка, оформленного в собственность до 2004 г. и освобождаются от уплаты транспортного налога, если автомобиль был переоборудован под нужды инвалида (человека с ограниченными возможностями). Кроме того, при покупке транспортного средства мощностью до 100 л.с. через органы социальной защиты населения предоставляется 50% скидка на соответствующий налог. Госпошлины. Инвалиды 1 и 2 группы могут рассчитывать на получение скидки в размере 50% при оплате любых нотариальных действий, а также 100% скидку при оплате госпошлины по делам, рассматриваемым в соответствии с действующим гражданским и арбитражным процессуальным законодательством РФ; Бесплатная парковка. Госдума внесла коррективы в соответствующие нормативные акты, и теперь парковкой для инвалидов смогут пользоваться те граждане, которые осуществляют их перевозку.

Право на информацию

Поскольку с 1 декабря 2020 голу вступил в действие нормативный акт, предполагающий обязательное информирование о положенных инвалиду выплатах, пособиях и льготах, то россиянам должна автоматически предоставляться соответствующая актуальная информация о полагающихся им мерах социальной поддержки. В настоящее время такие сведения доступны на сайте «Госуслуги», а с 1 июля 2021 года их можно будет получить и по телефону единого контактного центра.

Рассказав об основных льготах и возможностях для инвалидов 1, 2, 3 группы в двух статьях, мы указали только на ключевые моменты, поскольку некоторые вопросы заслуживают отдельного внимания.

Ранее по теме:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...