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В России с 1 февраля вырастут социальные выплаты
По инф. Парламентской газеты   
01 Февраля 2021 г.
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На 4,9 процента будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.

Речь, в частности, идёт о детских пособиях и ежемесячной денежной выплате (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и некоторые другие категории льготников.

Впредь инвалиды I группы будут получать 4087 рублей в месяц, II группы и дети-инвалиды — 2919 рублей, инвалиды III группы — 2337 рублей.

Ветеранам боевых действий будут ежемесячно перечислять по 5838 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 4378 рублей, ветеранам боевых действий — 3212 рубля, а нетрудоспособным членам семей погибших или умерших людей из этих категорий — 1753 рубля.

Повышение касается и единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребёнка; ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет; пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву; выплаты на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет.

«Согласно закону, все эти выплаты индексируются на уровень инфляции за прошедший год», — сказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По инф. Парламентской газеты

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