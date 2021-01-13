Какие льготы положены инвалидам от государства в 2021 году: часть I

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С 1 января 2021 года в РФ вступают в действие сразу несколько корректив, внесенных в ФЗ и некоторые важные подзаконные акты, которые прямо или косвенно коснутся одной из наиболее незащищённых категорий граждан — инвалидов. Что изменится в 2021 году расскажем в статье.
Социальная пенсия
Предоставляя определенные льготы и материальную помощь, государство позаботилось как о наличии социальной пенсии — ключевой мерой поддержки со стороны государства, так и об ее индексации, которая запланирована на 1 апреля. В будущем году социальная пенсия по инвалидности в среднем вырастет на 2,6% и составит:
- 13 804 рублей 46 копеек для людей с 1 группой инвалидности;
- 5 751 рублей 93 копейки для граждан имеющих 2 группу инвалидности;
- 4 889 рублей 17 копеек для инвалидов с 3 группой.
- Дети-инвалиды и инвалиды детства 1 группы будут получать в среднем 13 804 рублей 46 копеек ежемесячно.
Ежемесячные денежные выплаты или ЕДВ
Индексация затронет не только социальные пенсии, но и Ежемесячные Денежные Выплаты, которые увеличатся с 1 февраля. На размер индексации будет влиять не только имеющаяся группа инвалидности, но и повышающий коэффициент — 1.038, с учетом которых ЕДВ составят:
- 4 044 рублей 49 копеек для инвалидов 1 группы;
- 2 888 рублей 41 копейка для инвалидов 2 группы;
- 2 312 рублей 20 копеек для граждан с третьей группой инвалидности.
- Дети — инвалиды могут рассчитывать на сумму в размере 2 888 рублей 41 копеек.
Набор социальных услуг
Одновременно с ЕДВ с 1 февраля на аналогичную величину (3,8%) увеличится и НСУ, который федеральные льготники могут получать не только в натуральном формате, но и в денежной сумме. Как и прежде, в набор будут входить льготные лекарства, путевки в санаторий и оплата проезда в пригородном транспорте.
Если расписать детально, то с учетом индексации, цена услуг, входящих в социальный пакет, будет выглядеть следующим образом:
- Лекарственное обеспечение — 923 рубля 47 копеек;
- Бесплатный проезд — 132 рубля 62 копеек;
- Санаторно-курортное лечение — 142 рубля 86 копеек.
Общая сумма набора составит 1 198 рублей 95 копеек, что на 43 рубля 89 копеек больше, чем сейчас.
Весьма удобно, что у инвалида есть возможность выбрать либо НСУ в натуральном формате, либо получить материальную компенсацию.
Выше прожиточного минимума
С учетом подобных корректив, представители ПФР уверены, что в 2021 году не останется инвалидов, с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума. Однако, если будет выявлено, что пенсия инвалида будет ниже регионального прожиточного минимума, то инвалид должен получать доплату до фиксированного уровня.
Кроме того, работающим или работавшим инвалидам полагается и страховая пенсия, которая составит:
- 13 804 рублей 46 копеек для инвалидов — детства и обладателей 1 группы;
- 5 751 рублей 93 копейки для граждан со 2 группой инвалидности;
- 11 503 рублей 88 копеек для инвалидов 2 группы с детства;
- 4 889 рублей 17 копеек для лиц с 3 группой.
При этом на размер трудовой пенсии будут оказывать влияние как группа инвалидности и трудовой стаж, так и наличие иждивенцев.
«Пилотные» проекты
В 2021 году будут запущены сразу несколько интересных «пилотных» проектов. Например, в некоторых регионах предполагается автоматическое назначение как пенсии
по инвалидности, так и ЕДВ. При успехе, подобная тенденция затронет всю страну.
Так называемое проактивное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также Ежемесячных Денежных Выплат избавит от необходимости личного посещения отделения ПФР или МФЦ.
О других льготах для инвалидов мы расскажем в следующий раз, завершив столь актуальную в период пандемии тему.
- Еще полезная информация для инвалидов - по ссылке.
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Какие льготы положены инвалидам от государства в 2021 году: часть I
С 1 января 2021 года в РФ вступают в действие сразу несколько корректив, внесенных в ФЗ и некоторые важные подзаконные акты, которые прямо или косвенно коснутся одной из наиболее незащищённых категорий граждан — инвалидов. Что изменится в 2021 году расскажем в статье.
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