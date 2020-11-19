Уборщица попала под суд за работу без маски в пустом самолете

В Петербурге Колпинский районный суд рассмотрит дело уборщицы аэропорта Пулково, которая работала без маски в пустом салоне самолета.

Женщину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ).

Как следует из материалов суда, Наталья Еременко нарушила санитарные нормативы 21 августа 2020 года во время уборки Boeing 737-800 VP-BSA. Ее уличили представители Ространснадзора. Они сфотографировали нарушительницу без маски и передали информацию в Роспотребназор.

Материалы переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена.

Максимальная санкция, которая грозит сотруднице клининговой службы аэропорта, составляет 40 тыс. рублей.

Неделю назад в Петербурге по той же статье оштрафовали участкового врача-терапевта. Медика наказали на 50 тыс. рублей за то, что она не изолировала больную ковидом жительницу коммуналки.

Все это очень похоже на показательные мероприятия, чтобы доказать, что карающие ведомства работают, виновные наказаны, а казна государства пополняется. Вот только все эти штрафы нужно платить обычным людям, которые по факту ничего смертельного не сделали. И выплачивать эти штрафы нужны из зарплаты, размер которой оставляет желать лучшего.

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Polit.ru

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