Уборщица попала под суд за работу без маски в пустом самолете

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Петербурге Колпинский районный суд рассмотрит дело уборщицы аэропорта Пулково, которая работала без маски в пустом салоне самолета.
Женщину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ).
Как следует из материалов суда, Наталья Еременко нарушила санитарные нормативы 21 августа 2020 года во время уборки Boeing 737-800 VP-BSA. Ее уличили представители Ространснадзора. Они сфотографировали нарушительницу без маски и передали информацию в Роспотребназор.
Материалы переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена.
Максимальная санкция, которая грозит сотруднице клининговой службы аэропорта, составляет 40 тыс. рублей.
Неделю назад в Петербурге по той же статье оштрафовали участкового врача-терапевта. Медика наказали на 50 тыс. рублей за то, что она не изолировала больную ковидом жительницу коммуналки.
Все это очень похоже на показательные мероприятия, чтобы доказать, что карающие ведомства работают, виновные наказаны, а казна государства пополняется. Вот только все эти штрафы нужно платить обычным людям, которые по факту ничего смертельного не сделали. И выплачивать эти штрафы нужны из зарплаты, размер которой оставляет желать лучшего.
Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий мораторий на выплаты населению «сгоревших» советских вкладов. (Таким образом, решение принято теперь окончательно. Вскоре закон подпишет президент, а нам придется затянуть пояса и ждать еще несколько лет причитающегося... прим. МГ.)
Прошло уже более пяти лет с тех пор, как в результате тяжёлой болезни скончалась известная певица Жанна Фриске. К сожалению, слухи и скандалы вокруг её имени продолжаются до сих пор. Несколько дней назад родственники сообщили, что на могиле Жанны побывали вандалы.
Личная жизнь российского президента Владимира Путина, не в пример его западным коллегам, скрыта от посторонних глаз за семью замками. Нельзя сказать, что Кремль и окружение главы государства старательно скрывают от широкой общественности семью президента и информацию о том, как и с кем он живет, но говорить об этом публично как-то не принято.
В Poccии привилегии имеют не титульные нации, как можно было бы подумать сразу, а кopенные малoчиcленные наpoды, cпиcoк кoтopых yтвеpжден Единым пеpечнем. Согласно ему, малочисленный наpoд oпpеделен как cамocтoятельный этнoc, пpoживающий на землях пpедкoв, кoтopый coхpаняет тpадициoнный oбpаз жизни и пpoмыcлы, и пpи этoм егo чиcленнocть cocтавляет менее 50 000 челoвек.
Всего лишь несколько дней назад ушёл из жизни легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян. По словам родственников, в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем, особенно докучал сахарный диабет.
Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся «длительному COVID-19» — редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте–апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов.
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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