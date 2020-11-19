ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Уборщица попала под суд за работу без маски в пустом самолете
По инф. polit.ru   
19 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Петербурге Колпинский районный суд рассмотрит дело уборщицы аэропорта Пулково, которая работала без маски в пустом салоне самолета.

В Петербурге уборщица попала под суд за работу без маски в пустом самолете

Женщину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ).

Как следует из материалов суда, Наталья Еременко нарушила санитарные нормативы 21 августа 2020 года во время уборки Boeing 737-800 VP-BSA. Ее уличили представители Ространснадзора. Они сфотографировали нарушительницу без маски и передали информацию в Роспотребназор.

Материалы переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена.

Максимальная санкция, которая грозит сотруднице клининговой службы аэропорта, составляет 40 тыс. рублей.

Неделю назад в Петербурге по той же статье оштрафовали участкового врача-терапевта. Медика наказали на 50 тыс. рублей за то, что она не изолировала больную ковидом жительницу коммуналки.

Все это очень похоже на показательные мероприятия, чтобы доказать, что карающие ведомства работают, виновные наказаны, а казна государства пополняется. Вот только все эти штрафы нужно платить обычным людям, которые по факту ничего смертельного не сделали. И выплачивать эти штрафы нужны из зарплаты, размер которой оставляет желать лучшего.

По теме:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 