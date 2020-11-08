Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику

В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.

Тюменка получила положительный результат теста, и ей под расписку было предписано лечиться дома. После этого женщина пришла в поликлинику при областной больнице № 11, а затем — в административный корпус и кабинет главного врача. По версии суда, она «создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения».

По административному делу о нарушении правил обеспечения санитарно-эпидемического благополучия женщину приговорили к штрафу в 7,5 тыс. рублей. Она не стала опротестовывать решение.

Как можно относиться к этому? Честно говоря, подобные ситуации происходят во многих больницах. Люди вынуждены идти туда, чтобы им, наконец, назначили лечение, потому что дождаться дома врача невозможно, а скорые едут по четыре дня. Вот и толкает такое отношение медиков людей на крайние меры...

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По инф. rosbalt.ru

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