Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Тюменка получила положительный результат теста, и ей под расписку было предписано лечиться дома. После этого женщина пришла в поликлинику при областной больнице № 11, а затем — в административный корпус и кабинет главного врача. По версии суда, она «создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения».
По административному делу о нарушении правил обеспечения санитарно-эпидемического благополучия женщину приговорили к штрафу в 7,5 тыс. рублей. Она не стала опротестовывать решение.
Как можно относиться к этому? Честно говоря, подобные ситуации происходят во многих больницах. Люди вынуждены идти туда, чтобы им, наконец, назначили лечение, потому что дождаться дома врача невозможно, а скорые едут по четыре дня. Вот и толкает такое отношение медиков людей на крайние меры...
Еще о том, что происходит в здравоохранении во время пандемии - по ссылке.
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Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове – какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к'аютак'», и каждый погружает в него три пальца правой руки – указательный, средний и безымянный – и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых'лъюк» – тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
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